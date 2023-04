Uomini e Donne, Lavinia Mauro sceglie Alessio Corvino, ciò che fa lui subito dopo fa piangere tutti

La puntata del 4 aprile del dating show condotto da Maria De Filippi, si apre con il termine della puntata precedente prima di iniziare un argomento completamente centrale. Nello specifico, si parlerà di Riccardo, ancora al centro dello studio, intento a chiudere la relazione con la dama con cui ha appena iniziato una frequentazione. La donna sembra essere molto amareggiata da questo comportamento, la loro conoscenza infatti non è neppure iniziata dunque, è impossibile affermare che manchi un feeling o comunque un sentimento. Riccardo invece va dritto per la sua strada, affermando senza alcun rimpianto le sue intenzioni di chiude e per questo verrà anche criticato dagli opinionisti perché ritenuto molto superficiale e interessato solo alla notorietà.

Inutile dire che non mancheranno le frecciatine per una sua possibile conoscenza al di fuori dello studio che sembra tenerlo bloccato. Anche Nicole, dopo il bacio a Carlo si troverà a dover convincere gli altri corteggiatori di avere ancora una speranza.

La scelta di Lavinia

Oggi finalmente, la puntata sarà dedicata alla scelta di Lavinia. La tronista, presente in studio dall’inizio del programma, più volte ha espresso la volontà di abbandonare il trono per poi rimanere.

La sua scelta, più difficile che mai a causa del comportamento dei suoi due corteggiatori che sembravano poco interessati a lei, oggi è arrivata con grande sorpresa degli opinionisti. Alessio Corvino e Alessio Campoli si sono alternati per quasi sei mesi alla corte di Lavinia, dopo che il bacio è scattato con entrambi, le cose si sono fatte turbolente e addirittura una segnalazione da fuori stava per rovinare completamente il trono.

Quella di Lavinia non è comunque una scelta campata in aria perché fin dall’inizio è apparso chiaro a tutti il feeling con Corvino, e alla fine le previsioni si sono avverate.

Il programma si chiude con la pioggia di petali rossi che fanno da buon auspicio. Non resta che attendere l’intervista la settimana successiva la loro uscita per comprendere come proseguono le cose al di fuori delle telecamere.