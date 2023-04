Uomini e Donne, Nicole e Roberta ai ferri corti: colpo di scena dopo l’esterna, cosa sta accadendo

La puntata del 7 aprile 2023 di Uomini e Donne ricalca le tematiche delle giornate precedenti. Maria De Filippi si conferma come padrona di casa del dating show più longevo della televisione italiana e le indiscrezioni non mancano in merito alle vicende che si stanno svolgendo in merito ai vari troni Classici e Over. Ecco quali sono le anticipazioni dell’episodio che andrà in onda nel pomeriggio del Giovedì Santo su Canale 5.

La decisione presa da Lavinia

Dove eravamo rimasti? Una delle troniste più apprezzate del momento, Lavinia Mauro, ha preso la sua decisione definitiva tra Alessio Campoli e Alessio Corvino.

La scelta è caduta sul secondo, con il quale si spera che possa iniziare una bella storia d’amore. I due hanno già trascorso la prima notte insieme lontani dalle telecamere e hanno messo in mostra un forte affiatamento. Vedremo nei prossimi mesi se la loro relazione diventerà importante.

Le ultime dal trono Over

Nel frattempo, le situazioni che riguardano il trono Over continuano a catalizzare buona parte dell’attenzione del pubblico. Come spesso accade, protagonista è l’ormai celebre Gemma Galgani, che ha deciso di lasciare il suo recapito telefonico a un cavaliere di nome Claudio.

Come andrà a finire? Intanto, l’altro cavaliere Riccardo Guarnieri dichiara di aver intrapreso una nuova conoscenza con una dama misteriosa, così come viene fatto anche da Armando Incarnato.

Alessandro e Pamela tornano in studio e dicono di essere in crisi, ma Maria De Filippi li aiuta a fare pace.

Altre indiscrezioni dal trono Classico

Dando invece un’occhiata al trono Classico, il clima potrebbe farsi incandescente. Nicole esce in esterna con Cristian e lo conosce meglio, non nascondendo una certa simpatia nei suoi riguardi. Roberta litiga con lei accusandola anche in maniera piuttosto volgare.

Intanto, Luca Daffrè esce con due donne di nome Chiara e Alessia. Con la seconda, l’uscita andrà meglio che con la prima.