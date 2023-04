Oroscopo di Paolo Fox per il weekend del 8 e 9 aprile 2023: tutti i segni e le previsioni

Ariete

Le feste vi consentono di rilassarvi e di evitare il lavoro, dunque, questo fine settimana siete nel vostro habitat ideale.

Toro

Cercate di non strafare troppo con il cibo e l’ingordigia, al contrario, approfittate del tempo libero per prendervi cura del vostro benessere.

Gemelli

Sarete incerti sul da farsi, preferite passare una Pasqua in coppia o con gli amici? Affilate l’astuzia e cercate di fare entrambe le cose.

Cancro

La Luna nel vostro segno vi consentirà di godere del meritato riposo che non può che ripristinare la vostra sanità mentale. Il periodo sarà ancora particolarmente stressante.

Leone

Un futuro incerto vi spinge a cercare tranquillità in questi giorni di festa. Approfittate del rientro a casa per passare più tempo con la famiglia.

Vergine

Non lasciatevi schiacciare dalle preoccupazioni, per tutto c’è una soluzione. Chissà che un incontro importante in questi giorni non possa risolvere i vostri problemi.

Bilancia

Lasciatevi conquistare dalla semplicità della primavera e dalla tranquillità che il momento vi garantisce, potrete pensare ai problemi più avanti.

Scorpione

Stanchi di stare sempre nello stesso luogo, siete stati previdenti e avete organizzato nel minimo dettaglio le vostre vacanze.

Adesso non vi resta che preparare la valigia e concedervi un po’ di pace.

Sagittario

Periodo dedicato ai vostri hobby, questi due giorni vi consentiranno di ricaricare le batterie. Riuscirete a riscoprire una vecchia passione grazie ad una persona del passato che tornerà a farsi viva.

Capricorno

Un week-end all’insegna del buon cibo vi terrà un po’ lontani dalle preoccupazioni che nell’ultimo periodo sono state protagoniste della vostra vita. Concedetevi un regalo durante le feste, ve lo meritate.

Aquario

Forse avete delle prospettive un po’ troppo elevate rispetto a quella che invece è la realtà.

Tendete ad essere troppo altruisti e infatti, soffrirete per i comportamenti altrui.

Pesci

Un piccolo battibecco potrebbe guastarvi l’umore ma nulla a cui non saprete reagire. Siate costanti nell’impegno e vedrete i frutti del vostro duro lavoro.