Alessandra Drusian, chi è la cantante dei Jalisse: come ha iniziato nella musica e tutto sulla sua vita privata

Anche se il duo Jalisse non ha avuto una carriera così importante, la loro canzone Fiumi di Parole, che ha partecipato al festival di Sanremo nel 1997, è sulla bocca di tutti da anni. Tuttavia forse non tutti sanno che i Jalisse sono un duo formato da una coppia di sposi: Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Ma chi è la voce femminile? Vediamo insieme Alessandra Drusian, la vita privata della cantante dei Jalisse.

Biografia di Alessandra Drusian: la cantante dei Jalisse

Alessandra Drusian nasce a Oderzo, nel Veneto, sotto il segno zodiacale del Toro, essendo nata il 18 maggio del 1969. Quest’anno farà quindi 54 anni.

Nel 1999 sposa Fabio Ricci ma la loro relazione era iniziata nel 1990, grazie all’amore che entrambi hanno sempre provato nei confronti della musica. Dopo nove anni di vita insieme, Fabio e Alessandra decidono di sposarsi e formare famiglia.

Dall’amore tra i due nascono due figlie: Angelica e Aurora. Le figlie del duo canoro non hanno voluto seguire le orme dei genitori, proprio per questo motivo non si hanno grandi notizie su di loro.

La famiglia Jalisse vive ancora nei paesi natali, precisamente a Fratta di Oderzo; Alessandra non ama condividere la propria vita privata che passa serenamente in compagnia dei suoi cari.

Nonostante questo, nel 2022, in accordo con il marito, la cantante dei Jalisse ha deciso di condividere insieme ai fan i primi trent’anni di vita con il marito. Per questo motivo hanno postato nelle loro pagine social i festeggiamenti e alcuni suggerimenti alle coppie di tutto il mondo. Primo fra tutti il reciproco rispetto che non deve mai mancare. Altro segreto della relazione così longeva è la condivisione della passione che li accomuna e li rende più uniti che mai: la musica.

La carriera di Alessandra Drusian

Alessandra ha sempre mostrato talento per la musica concorrendo (e vincendo) diversi concorsi musicali sia nel Veneto che in Friuli Venezia Giulia.

Grazie alla passione per l’arte e soprattutto per la musica, Alessandra è spesso presente in luoghi ad hoc, come case discografiche. Proprio in una di queste ha conosciuto Fabio, nel 1990, e tra i due è stato amore a prima vista.

Nello stesso anno, Alessandra viene lanciata da Pippo Baudo grazie alla trasmissione Gran Premio, nella quale partecipa fino al 1993. Nel 1992, insieme a Fabio, che all’epoca faceva parte di un gruppo (Vox Populi) come cantante e tastierista, decide di formare il duo Jalisse, prendendo il nome da uno dei personaggi di una serie televisiva molto amata: i Robinson.

In realtà il nome del gruppo musicale ha anche altre origini, proprio come dichiarato da Alessandra. Jalisse è infatti un nome con origini arabe e tradotto significa siediti e ascolta.

La partecipazione a Sanremo

Sanremo è stato un trampolino di lancio per molti cantanti e gruppi. Questo vale anche per i Jalisse che sono diventati famosi dopo il 1997, grazie alla loro partecipazione al festival più conosciuto di sempre. Alla manifestazione hanno partecipato con la canzone Fiumi di Parole che ha riscosso fin da subito un enorme successo.

La canzone, infatti, ha permesso ad Alessandra e Fabio di vincere all’Aristn ma non solo. Fiumi di Parole ha ottenuto un grande successo anche all’Eurovision Songal Contest dello stesso anno.

A Fiumi di Parole sono seguite altre canzoni, tanto da permettere al duo di incidere tre album: Il cerchio del mondo, nato nel 1997, Siedi e ascolta, del 2006 e Linguaggio Universale, del 2009.



Dopo i primi tre album la notorietà del duo è andata un po’ a scemare in Italia (all’estero sono invece molto amati e apprezzati), nonostante l’incisione di diversi dischi e alcuni singoli.

Alessandra Drusian e il successo grazie alla televisione

Riuscire a cavalcare l’onda nel mondo dello spettacolo e soprattutto in quello della musica non è facile. Questo lo sa bene Alessandra che, dopo l’enorme successo del 1997, ha visto crollare l’interesse nei confronti della sua musica. La cantante, però, non si è arresa, anzi, ha deciso di rimettersi in gioco partecipando a The Voice of Italy, il programma di musica trasmesso su Rai Due. Anche in quel caso, però, Alessandra fu costretta a ingoiare un rospo perché i giudici di allora (Raffaella Carrà, Noemi, J-Ax e Piero Pelù) non la scelsero.

Nel 2018 la cantante partecipa a Tale e Quale Show, trasmissione di Rai Uno condotta da Amadeus con grande successo. Le doti di Alessandra sono infatti così importanti da permetterle di imitare Antonella Ruggiero in una delle sue canzoni più difficili: Ti sento. Nel 2019 fa parte della giuria del Festival di Castrocaro, che è poi stato trasmesso su Rai Uno.

Il mondo della televisione ha permesso ad Alessandra di cavalcare nuovamente l’onda del successo. Questo lo dimostra il fatto che quest’anno la cantante parteciperà all’Isola dei Famosi insieme al marito.