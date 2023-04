Chi è Ulisse Leandro, il marito di Anna Valle: tutto sul loro grandissimo amore e la loro famiglia

Anna Valle, la famosa attrice, che aveva vinto il titolo di Miss Italia nel 1995, è sposata ormai da anni con Ulisse Leandro, conosciuto nel 2006 e con il quale ha due figli, nati nel 2008 e nel 2013.

Una coppia molto unità

Anna Valle e Ulisse Leandro sono una coppia molto unita è l’amore tra i due è sbocciato con un colpo di fulmine in un set cinematografico. Ulisse Leandro, vicentino di oprigine, ha 49 anni e svolge la professione di avvocato, oltre che quella regista e produttore televisivo. In passato ha provato anche la carriera di attore e regista. Leandro è anche l’A.D. di una casa di produzione televisiva, la Louis Lender Production.

In una intervista che l’attrice ha rilasciato al settimanale “Oggi”, Anna Valle ha spiegato che lei ed il marito si sono piaciuti da subito, quando si sono incontrati sul set di un film del quale oltre che attori erano anche coproduttori. La coppia vive a Vicenza, città di origine di Ulisse Leandro. L’attrice si era da poco separata da Lorenzo Cocco, con il quale aveva avuto una relazione di 7 anni, ma dopo qualche mese di corteggiamento ha deciso di fare coppia con Ulisse e da quel momento la coppia è stata sempre molto unita. Nel 2017 Leandro ha diretto un altro film, intitolato “L’età imperfetta” nel quale ha recitato l’ex Miss Italia.

La vita privata della coppia

Sposati dal 2008, Ulisse e Anna hanno due figli, Ginevra, nata proprio nello stesso anno, e Leonardo, nato nel 2013.

Curiosamente entrambi i figli della coppia sono nati nel mese di Aprile. Sia Anna Valle che Ulisse Leandro non sono molto inseriti nel mondo dei social e lei non ha un profilo su Instagram, mentre il marito ha un profilo privato. In questo modo vogliono tenere separata la vita privata da quella artistica. Anche in un recente intervento televisivo nel programma di Silvia Toffanin, l’attrice ha rimarcato come la vita privata della coppia e dei loro figli non debba essere condivisa sui social.