Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, la storia dell’amore uscito dal GF Vip

Oriana Marzoli e Daniele Dal Moro, che hanno partecipato all’ultima edizione del Grande Fratello Vip si sono incontrati anche fuori dal set del reality ed hanno pubblicato le foto delle loro vacanze nella capitale.

I due “vipponi” inseparabili

La modella venezuelana, che nell’ultima edizione del reality Mediaset si è classificata seconda, e Daniele Dal Moro, ex tronista dell’altra trasmissione Mediaset, Uomini e donne, dopo l’uscita dal reality sono adesso inseparabili e hanno deciso di vivere la loro avventura nella vita fuori dal set dopo quella vissuta in televisione. Se Oriana Marzoli si è classificata seconda, l’ex tronista è stato invece squalificato ma la coppia, come dimostrano le foto delle loro vacanze, sembra assolutamente inseparabile.

Un risultato che a molti pare inspiegabile dopo che all’interno della “casa” i due avevano litigato, ma le fotografie che hanno pubblicato su Instagram non lasciano adito a dubbi.

Il litigio tra i due all’interno della casa

Daniele Dal Moro aveva subito la squalifica nel programma, proprio a causa di Oriana Marzoli, che si era lamentata del fatto che l’ex tronista avesse esagerato con uno scherzo, diventando oltremodo aggressivo nei suoi confronti.

Lui, che gli organizzatori avevano già richiamato in precedenza, anche per alcune espressioni volgari, era stato quindi squalificato ed estromesso. Una decisione che aveva portato Oriana Marzoli a piangere ed al perdono da parte di Daniele, che poi ha atteso la modella venezuelana fuori dagli studi dove si svolgeva il reality per abbracciarla.

Nelle “stories” che i due hanno pubblicato su Instagram sono apparsi molto felici e ora sembra che il futuro per gli “Oriele”, come è ormai identificata la coppia, il futuro sia decisamente più roseo. La modella ha descritto anche il tempo trascorso con Daniele dopo l’uscita dalla “casa” dicendo che si sono abbracciati e baciati e lui è stato decisamente tenero nei suoi confronti.

Ora naturalmente tutti i loro followers attendo le prossime puntate di questa storia.