Oroscopo di Paolo Fox per la settimana dal 10 al 16 aprile 2023: tutti i segni e le previsioni

Ariete

La fortuna questa settimana sarà dalla vostra parte, non dovrete fare altro che sfruttarla per portare a termine tutti quei progetti che non siete stati in grado di concludere.

Toro

Le novità sono alle porte, con l’avvento della primavera siete al top del benessere fisico e mentale. Cercate di occupare i momenti di relax con degli hobby che consentano di esprimere la vostra personalità.

Gemelli

La congiunzione astrale che vi ha rallentato fino a questo momento finalmente sta per dissiparsi. Levate le ancora e iniziate a progettare una vacanza per il prossimo mese.

Cancro

Il dialogo ha fatto di voi una persona consapevole, adesso, non dovete fare altro che prendere la decisione giusta senza sbagliare le tempistiche.

Leone

Sarete particolarmente nervosi al rientro dal week-end festivo, invece di dare fuoco a tutte le vostre energie, avreste dovuto ricaricare le batterie per riuscire a tornare più forte che mai.

Vergine

Particolarmente inclini al piagnisteo, farete un po’ di moine al vostro capo per riuscire ad ottenere quello che desiderate. Adesso però i colleghi potrebbero ritorcersi contro di voi.

Bilancia

Non siete stati particolarmente furbi ed i risultati lo mostrano. Questa settimana avreste dovuto godervi il meritato riposo che vi era stato promesso.

Scorpione

Gettate le basi di una stabile relazione siete pronti a fare il grande passo. Attenti però alla quotidianità, in questi giorni ne avrete un assaggio.

Sagittario

Anche se le giornate si allungano, aumenta la vostra pigrizia. Impegnatevi di più adesso per riposare quando poi ne sarà il momento. Cercate di comunicare con il partner.

Capricorno

Non siete inclini agli affetti, difatti dopo le feste volete solo rilassarvi da soli e cercare di recuperare le forze.

Aquario

Una settimana intensa per voi che all’apice del successo non dovete fare altro che cavalcare l’onda della fortuna.

Pesci

Impegnandovi sempre di più riuscirete a raggiungere i vostri obiettivi. Basta pause inutili che non apportano nulla al vostro benessere.