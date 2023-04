Uomini e Donne, Riccardo Guarnieri sbugiarda una tronista: “Hanno una relazione fuori dagli studi”, è caos

Cari amanti del gossip è arrivato il vostro giorno! Dopo la pausa pasquale, oggi torna uno degli show televisivi più amati di sempre: Uomini e donne. Ma cosa ci aspetta nella puntata odierna? Non preoccupatevi perché le sorprese saranno davvero tante! Mettetevi comodi e proseguite nella lettura dell’articolo per scoprire: Uomini e Donne, anticipazioni di puntata dell’11 aprile 2023.

Anticipazioni puntata 11 aprile 2023 Uomini e donne

Se avete seguito le scorse puntate della trasmissione condotta da Maria De Filippi, saprete di sicuro che alcuni casi si sono prospettati davvero spinosi. Di chi stiamo parlando?

Diciamo che le sorprese saranno parecchie e vedranno coinvolti sia il trono classico che quello over, dove a padroneggiare la scena con tantissime novità ci sono Nicole Santinelli e Armando Incarnato. Non mancano poi alcune accuse da parte di Aurora e un piccolo sospetto che getterà benzina sul fuoco. Ma procediamo con ordine e vediamo nel dettaglio cosa succederà.

Da accusatore ad accusato: Aurora punta il dito contro Armando

Se prima era Armando, il cavaliere accusatore, a puntare il dito, ora sarà Aurora che decide di smascherarlo. In particolare Armando aveva, nelle scorse puntate, smascherato Desdemona e subito dopo Paola ma ora i ruoli si sono capovolti grazie ad Aurora Tropea.

La dama non ha peli sulla lingua e cita in causa Armando con un’accusa particolare: la presenza di un manager che ha proposto al cavaliere di partecipare a varie trasmissioni, tra le quali il Grande Fratello.



Armando non ci sta e cerca di difendersi ma il pubblico in studio non è dalla sua parte, così come Gianni Sperti.

La polemica su Nicole e Andrea

A rendere ancora più entusiasmante la puntata dell’11 aprile di Uomini e donne ci pensa Riccardo Guarnieri, testimone di un fatto particolare. Il cavaliere dichiara di aver visto Nicole passare un biglietto al suo corteggiatore Andrea.

Questo ha scatenato l’ira degli opinionisti, in particolare di Gianni, che ha sempre pensato a una relazione al di fuori del programma tra i due.