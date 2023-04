Ilary Blasi rompe il silenzio sulla separazione da Francesco Totti: cosa è successo nell’ultimo anno

Ilary Blasi oggi ha una nuova vita: si gode i figli, è immersa nel lavoro e nella nuova relazione sentimentale con Bastian, che è già stato presentato in famiglia. Sul fronte separazione le cose non sono sempre andate così lisce, invece.

Da quanto è esplosa, con un annuncio non congiunto, la notizia della sua separazione, Ilary Blasi non ha più voluto approfondire in nessuna intervista la questione della sua separazione da Francesco Totti.

Adesso, ad un anno di distanza circa dall’annuncio della rottura, la conduttrice si prepara a calarsi di nuovo nei panni di timoniera de L’Isola dei Famosi: l’anno scorso la separazione, nel silenzio più totale, era stata gestita proprio nelle settimane del programma.

Ilary Blasi dopo la rottura: un anno di silenzio e qualche frecciatina

Nelle prime settimane della scorsa estate il più inaspettato gossip degli ultimi anni ha stravolto la cronaca rosa italiana: la coppia d’oro per eccellenza, quella che ha meglio di ogni altra rappresentato il binomio calciatore-showgirl, si è frantumata davanti alla crisi, i litigi ed i tradimenti.

Alla fine è emerso che la donna che spesso veniva legata a Totti era, effettivamente, la sua amante e nuova compagna.

Poco dopo Francesco Totti, facendo un passo falso mediatico, aveva interrotto quel silenzio stampa con un’intervista esplosiva: era nato così il caso Rolex e tutta Italia aveva avuto accesso agli aspetti più sconosciuti degli ultimi anni di matrimonio della coppia Totti-Blasi.

Ora, a distanza di un anno ed alla vigilia della partenza di una nuova edizione de L’Isola dei Famosi, anche Ilary Blasi a Chi parla di come sia stato sconvolto il suo ultimo anno di vita: “Ho voglia di rimettermi in pista, è come se ci fosse un prima e un dopo. L’Isola ti cambia, ti lascia qualche strascico e io lo so bene.

I cambiamenti sono necessari e devi navigare a vista”.

La sua vita dopotutto è ricominciata ed ha preso un’ottima piega: ora procede a gonfie vele la sua relazione con Bastian, presentato in famiglia. Il tutto avviene però nella massima discrezione, che casi trasporta anche nella sfera lavorativa: “Faccio fatica ad entrare nel privato degli altri, ma solo per un mio pudore.

Prediligo la parte reality, la sfida, il gioco, la strategia, la caciara. Sono timida, la butto in caciara per proteggermi. Manifesto poco le emozioni, non sono litigiosa e non vedo sempre la malizia negli altri”.