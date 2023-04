Uomini e Donne, Armando Incarnato sbugiardato davanti a tutti: confessa e poi scoppia a piangere

Dopo le festività pasquali torna il dating show di canale cinque guidato da Maria de Filippi. Nella puntata del 12 aprile ci saranno dei colpi di scena che consentiranno al pubblico di fare maggiore chiarezza su alcuni dei principali protagonisti del Trono Over. A partire dalla bella Gemma che come se non bastasse il periodo piuttosto negativo prenderà un due di picche da Claudio. Sembra non esserci pace per la dama che subirà anche gli attacchi di Tina. per quanto riguarda invece la posizione di Armando le accuse di Aurora nei suoi confronti sembrano farsi ancora più reali, nello specifico, la dama, sembra avere delle prove che certificano il fatto che il cavaliere abbia un manager per curare i suoi interessi all’interno dello studio.

Sembra dunque che ci siano dei guai per il cavaliere che sopraffatto dalle emozioni si commuove in studio e scoppia a piangere. Ancora, continua Aurora, al centro dello studio per la sua nuova conoscenza che però ha espressamente detto di voler conoscere altre donne all’interno del programma.

La poca coerenza di Nicole

Ad infuocare gli animi anche la nuova tronista Nicole che non si può dire sia tra le grazie di Gianni Sperti. L’opinionista infatti non gliene lascia passare nemmeno una e infatti, porta avanti la storia secondo cui la donna in realtà si frequenti fuori con un corteggiatore.

I due infatti reciterebbero una parte per poi dopo aver guadagnato un po’ di visibilità viversi fuori.

A confermare questa teoria il fatto che Nicole non abbia per nulla cercato il corteggiatore Cristian subito dopo che il ragazzo ha abbandonato lo studio proprio a causa di un bacio della tronista. Non resta dunque che attendere per vedere se questa è la verità e se usciranno delle nuove prove a confermare la relazione anche all’esterno. Questa situazione secondo Gianni non è nuova all’interno degli studi però è preferibile essere sinceri piuttosto che ingannare i corteggiatori che si presentano per conoscere la bella romana inutilmente.