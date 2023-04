Oroscopo della settimana di Paolo Fox dal 17 al 23 aprile: Vergine vive un momento d’oro, Scorpione in tensione

Ci sono grandi novità per alcuni segni, che vivranno nei prossimi giorni degli importanti cambiamenti: tra questi c'è anche la Vergine , che non farà scintille solo in amore.

Previsioni dell’astrologo Paolo Fox, relative alla settimana dal 17 al 23 aprile, suddivise segno per segno con riferimenti a tutti i settori, dal lavoro all’amore.

Oroscopo Ariete

Per i nati nell’Ariete la posizione della Luna porta sicurezza ed ottimismo per tutta la settimana. Il lavoro da fare è molto, ma c’è anche la sicurezza di avere tutto “sotto controllo” e, chi ha avuto un momento difficile in amore, riuscirà a ricucire lo strappo.

Oroscopo Toro

In questa settimana i nati nel segno del Toro procederanno un po’ a rilento, trovando grattacapi ed ostacoli sul loro cammino, ma nella seconda parte della settimana la situazione tenderà ad un leggero miglioramento, specialmente dal punto di vista dei sentimenti.

Oroscopo Gemelli

Il romanticismo caratterizzerà la settimana per i nati nei Gemelli, sia per chi è già in coppia che per i single, che potrebbero fare degli incontri interessanti negli ultimi giorni della settimana. Attenzione a non trascurare il lato lavorativo.

Oroscopo Cancro

Problemi per i nati nel segno che si troveranno a dover sbrogliare diverse matasse causate specialmente dalla posizione in cielo di Giove e Mercurio. Nel lavoro si potrebbero verificare dei problemi in ufficio che porteranno ad un impegno maggiore.

Oroscopo Leone

Per i nati nel segno la prossima settimana sarà abbastanza noiosa e con pochissime novità in tutti i settori. Nel settore lavorativo potrebbe essere il momento giusto per fare qualche cambiamento, mentre in amore sarà possibile ricevere consolazione da parte del partner.

Oroscopo Vergine

Astri favorevoli in questa settimana per i nati nella Vergine, sia in ambito lavorativo, dove saranno riconosciuti i loro meriti, che dal punto di vista sentimentale con diverse occasioni per star bene insieme al partner.

Oroscopo Bilancia

La settimana dei nati nella Bilancia sarà caratterizzata da molti alti e bassi, in stile “montagne russe”, con notizie positive e negative che si alterneranno, specialmente in ambito lavorativo con Mercurio pronto a fare degli “sgambetti” che procureranno maggiore fatica.

Oroscopo Scorpione

I nati nel segno non avranno pace in questa settimana con dei contrattempi improvvisi che arriveranno a creare momenti di sconforto proprio quando tutto sembrava risolto. Necessaria molta calma in amore, abbinata a forza di volontà.

Oroscopo Sagittario

In questa settimana, grazie al supporto delle stelle, i nati nel segno avranno molta tranquillità, con pochi problemi all’orizzonte.

Molto tempo libero a disposizione e la possibilità di fare nuove e piacevoli esperienze.

Oroscopo Capricorno

Settimana che scorrerà tranquilla per i nati nel Capricorno, che non troveranno ostacoli da superare. Grazie all’attenzione per i dettagli, si eviteranno anche sul nascere situazioni potenzialmente scomode. Bene l’ambito sentimentale, con possibili rafforzamenti dei legami.

Oroscopo Acquario

La settimana porterà nuovi stimoli per i nati nel segno che vedranno di fronte a loro delle interessanti aperture sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo e non devono perdere queste occasioni.

Oroscopo Pesci

Per i nati nel segno c’è il rischio di vedere andare in fumo alcuni progetti, anche dal punto di vista sentimentale. Problemi da affrontare con calma e con grande senso di responsabilità, evitando litigi e non esponendosi troppo.