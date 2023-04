Raffaella Fico, tutto sulla showgirl: dal GF alla storia tormentata con Mario Balotelli, le cose che non sapete

Raffaella Fico è diventata nota al grande pubblico nella casa più spiata d'Italia, ed ha poi continuato ad apparire in televisione in diverse trasmissioni: il centro della sua attività è però nel gossip.

Raffaella Fico può essere considerata come una vera showgirl nel panorama televisivo italiano. Originaria di Cercola, un comune situato in provincia di Napoli, la donna ha vissuto diverse situazioni contrastanti durante la sua vita privata e professionale. Ecco cosa c’è da sapere in merito alla madre della piccola Pia, concepita con il calciatore Mario Balotelli, e pronta a essere ospite in un programma televisivo molto in auge nelle ultime settimane.

Come è diventata famosa Raffaella Fico

La soubrette napoletana, figlia di due gestori di un negozio ortofrutticolo, è diplomata presso un liceo socio-psicopedagogico e ha esordito nel 2007 vincendo Miss Grand Prix.

Nel 2008, è stata scelta come concorrente dell’ottava edizione del Grande Fratello, prima di diventare inviata per Lucignolo ed essere presa nella serie Sguardi Diversi. Partecipa a numerosi progetti televisivi, da Il colore dei soldi a L’isola dei famosi, fino a pubblicare il suo primo singolo Rush e a diventare concorrente di Tale e quale show.

Una vita privata molto movimentata

Nel corso degli anni, la bella Raffaella Fico si è fatta notare anche per diverse vicende inerenti alla propria vita privata. La ragazza partenopea aveva messo all’asta la propria verginità per 1 milione di euro, su consiglio del suo allora agente Lele Mora.

Nel 2009 ha intrapreso una storia d’amore con Cristiano Ronaldo, per poi fidanzarsi con Mario Balotelli e avere da lui una figlia di nome Pia, nata il 5 dicembre del 2012 e riconosciuta dal calciatore dopo dopo 14 mesi. Dopo una breve storia d’amore con il figlio del cantante Umberto Tozzi, vive altri flirt con il procuratore Alessandro Moggi, Francesco Caserta e Giulio Fratini.

L’ultima relazione è stata vissuta con Piero Neri ed è finita nel 2022.

La partecipazione a Back to School

Perché si sta parlando tanto di Raffaella Fico negli ultimi tempi?

La showgirl è stata tra gli ospiti della seconda puntata di Back to School, andata in onda mercoledì 12 aprile in prima serata su Italia 1. Il programma è condotto da Federica Panicucci con la partecipazione del comico Gianluca Fubelli, meglio noto con il soprannome di Scintilla. Raffaella ha scelto di tornare a scuola per rifare gli esami di quinta elementare, insieme ad altri Vip del mondo dello spettacolo e dello sport.