Luca Salatino, Soraia conferma la rottura e racconta tutto sulle voci di tradimento: cosa c’è di vero e cosa no

Ed alla fine, Soraia ha parlato. L’ex corteggiatrice, che negli ultimi giorni si era trincerata dietro un assordante silenzio ed un profilo Instagram chiuso, oggi ha deciso di mettere le cose in chiaro, soprattutto riguardo alle voci sempre più incontenibili legate ad un suo tradimento.

Le sue parole non hanno però messo a tacere tutte le chiacchiere.

Soraia Allam Cerruti conferma la rottura, ma nega di avere una nuova relazione: appare in video in tuta e senza trucco e si mostra spartana, in una versione particolarmente autentica di sé. Le sue parole hanno non solo dato conferma di quanto detto dall’ormai ex fidanzato, ma ha anche rimandato al mittente ogni polemica su un’ipotetica nuova relazione: “Tutte le cavolate te che sono uscite, sul fatto che sto con un altro, che sto con un imprenditore, sono tutte bugie: io non sto con nessuno, sono da sola e mi dispiace che la gente in un momento così delicato si inventi delle cose simili e questo a me basta.

Luca per me rimane una persona importante: ovviamente mi è dispiaciuto quello che ho pubblicato ieri – Salatino aveva scritto e poi cancellato su Instagram la frase “Non è tanto la grandezza delle delusioni, ma la piccolezza di chi credevi fosse grande”-però voglio pensare che l’abbia fatto in un momento di rabbia per cui non ci rimango male”.

Le sue risposte sono arrivate solo ora per un motivo: “È stata una decisione molto sofferta sono una ragazza esattamente come voi e vivo le cose che vivete voi quando una “situazione” finisce.

Non sono una ragazza impulsiva, pondero le mie scelte e cerco sempre di riflettere su quello che faccio nella vita. Se non ho parlato fino ad oggi è perché avevo bisogno di prendere del tempo, essere sicura e trovare un po’ di pace (…) Spero che voi capiate e siate comprensivi in questo momento così delicato per tutti e due. Voglio ringraziare tutte le persone che ci sono state vicino e che hanno capito la situazione perché purtroppo nella vita non sempre le cose vanno come vogliamo. Vi mando un bacione e grazie davvero”.