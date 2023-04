Achille Costacurta portato via dagli agenti nella notte: cosa avrebbe fatto, accusato di gravi reati

Achille Costacurta sembra voler vincere il trofeo da novello bad boy all’italiana, a soli 18 anni. Il giovanissimo concorrente di Pechino Express, che ha partecipato al programma al fianco della madre Martina Colombari, ha vissuto una notte decisamente travagliata che lo ha visto avere diverse vicissitudini che hanno coinvolto anche le forze dell’ordine.

La notte si è conclusa con una denuncia per Achille Costacurta, figlio di Billy e di Martina Colombari: il ragazzo è accusato di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Lo riporta il Corriere della Sera.

In questi giorni c’è il Salone del Mobile a Milano, e ciò va di pari passo ad un accendersi della movida in centro.

Achille Costacurta, come molti altri, era in vena di festeggiamenti ed era in giro per la città per il FuoriSalone. I problemi sarebbero sorti quando, verso le 23, avrebbe cominciato ad avere reazioni fuori controllo all’intero di un taxi: il tassista, spaventato, non ha potuto fare altro che cercare aiuto e si è avvicinato ad una pattuglia di vigili urbani. A quanto pare, secondo il tassista Costacurta stava urlando e dando in escandescenze, danneggiando gli interni del veicolo e lanciando oggetti fuori dal finestrino.

Le cose sarebbero peggiorate all’arrivo della pattuglia: il ragazzo, barricatosi nel veicolo, per resistere ad un agente che cercava di convincerlo ad uscire lo avrebbe colpito in volto. Gli agenti a quel punto lo avrebbero preso in custodia indagandolo per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

All’alba sarebbe stato rilasciato, ed ora la famiglia sarebbe in attesa di un’evoluzione dei fatti.