Uomini e Donne, ex corteggiatrice diventa mamma: l’annuncio della nascita del piccolo, ha scelto un nome

Grande gioia per i fan di Uomini e Donne: una corteggiatrice di diverse edizioni fa ha appena dato alla luce il secondo figlio, per il quale ha scelto un nome molto particolare.

Marianna Aciuerno ha partecipato al dating show ormai diversi anni or sono. Aveva infatti partecipato al programma con lo scopo di corteggiare Paolo Crivellin, che aveva poi dovuto scegliere tra lei ed Angela Caloisi. La scelta era ricaduta sulla Caloisi, e la Acierno aveva lasciato il dating show con le ossa rotte.

La strada nel mondo dello spettacolo si era conclusa a quel punto per Marianna Acierno, che si era concentrata su un amore lontano dalle telecamere: quello per Andrea D’Angelo, ristoratore con cui sta da 3 anni ed aveva già avuto, a marzo 2022, la figlia Ginevra.

Il piccolo secondogenito si è palesato nelle loro vite poco dopo la prima gravidanza, ed a poco più di un anno è infatti arrivato Gianmaria.

La madre lo ha accolto con una frase molto bella: “Today is where your book begins. Benvenuto Gianmaria. Io papà e Ginevra ti aspettavamo con ansia e non possiamo essere più felici di così.

L’inizio di una nuova avventura, Insieme.

La notizia della seconda gravidanza era arrivata lo scorso 30 ottobre: “La famiglia si allarga e Ginevra diventerà una Super Sorella Maggiore”.

Marianna Acierno non è l’unica ex partecipante del dating show che ha avuto gravidanze ravvicinate, ultimamente: Beatrice Valli è a quota 4, e presto avrà una nuova bimba: la terza con il marito ed ex corteggiatore Marco Fantini.