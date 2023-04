Uomini e donne, Roberta gela Nicole: “Non devi permetterti di dire una cosa del genere”, è furiosa

Non corre buon sangue tra le due protagoniste del dating show e questa volta è andato in onda uno scontro furioso, per via di una battuta di una delle due.

La puntata del 20 aprile di Uomini e Donne lascerà molto spazio al Trono dei giovani visto che le vicissitudini della nuova tronista Nicole sembrano coinvolgere molto sia il pubblico che gli altri partecipanti al dating show. Inoltre, un colpo di scena finale e inaspettato potrebbe rimettere le carte in tavola e non consentire una scelta così veloce e immediata come sembrava all’inizio. Nonostante siano passati solo pochi mesi infatti, la tronista sembrava stesse per affrontare il rush finale del suo percorso, cosa che non accade invece a Luca che ancora ha molte pretendenti da conoscere. Nicole, inizialmente è apparsa molto diretta e sicura dei suoi sentimenti, sapeva già cosa voleva.

Difatti, anche tutta la storia del bigliettino-gate aveva messo in luce molte ombre sulla tronista chiarendo che lei avesse già fatto un passo avanti verso la scelta.

Le esterne di Nicole

La tronista in questa puntata dovrà affrontare le immagini della doppia esterna vissuta in settimana. La ragazza infatti è uscita con Andrea e con Carlo. Christian sembra essere fuori dai giochi essendosi allontanato dallo studio, lei non è andata a riprenderlo e lui ha deciso di non tornare, senza offrire alcun ulteriore spiegazione.

Nello specifico, sarà dato ampio spazio al commento di Roberta, già protagonista di un duro scontro con Nicole. Tutto è nato da una frecciatina di Nicole, che ha detto di Roberta: “Ai prossimi uomini che scendono per Roberta, facciamogli dire che hanno una frequentazione fuori così le viene un po’ di interesse”. L’altra, arrabbiatissima, ha risposto:”Ma come ti permetti? Se non sapete tenervi gli uomini non date la colpa alle altre.

Non devi permetterti di dire una cosa del genere”.

Per la dama, la tronista è priva di sentimenti e contenuti, lo dimostra l’esterna con Andrea in cui praticamente non si è parlato di nulla nè c’è stato un trasporto fisico.

Al contrario, con Carlo, nonostante lui avesse molti argomenti da trattare, la passione sembra aver avuto la meglio, infatti, c’è stato un nuovo e secondo bacio tra la coppia. Il colpo di scena avviene in studio, quando alla richiesta di Nicole di ballare insieme, Andrea rifiuta categoricamente. Carlo corre in suo soccorso ballando con la bionda, ma sembra che ci sarà una scelta obbligata della nuova tronista visti gli ultimi accadimenti.