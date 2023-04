Chi è Andrea Manfredonia, il compagno di Martina Stella e padre del loro figlio Leonardo: lavoro e curiosità

Chi è l’uomo che ha stregato il cuore di Martina Stella, contribuendo a creare una storia d’amore simile ad una favola per la bella attrice e modella toscana? Si chiama Andrea Manfredonia e non tutti sanno cosa fa nella vita e come ha conquistato Martina.

Andrea Manfredonia, un amore incrollabile

Andrea Manfredonia, nato nel 1988, si occupa di calcio facendo da procuratore agli atleti, procurando loro ingaggi economici vantaggiosi e difendendoli legalmente. Ha un’agenzia con due soci, Alessio Ceccarelli e l’avvocato Alessandro De Rosa, che si chiama MCDR Sport Management. Questa passione per il calcio però viene da lontano.



Infatti Andrea è il figlio dell’ex giocatore Lionello Manfredonia, legato ad un momento tragico del calcio italiano. Lionello Manfredonia infatti, accusò un malore in campo durante la partita Bologna-Roma del 1989, durante la quale ebbe un plateale attacco cardiaco. Crollato a terra privo di sensi, viene immediatamente soccorso e tratto in salvo. Una volta ristabilito smise di giocare e creò un’agenzia per seguire ed aiutare i giocatori di calcio.

Andrea, come suo padre, si dimostra innamorato del suo lavoro da sempre ma quando incontra Martina nel 2015, capisce che esiste un altro tipo di amore.

Andrea fatica però a conquistare la ragazza, che si lascia corteggiare a lungo, dopo essersi conosciuti durante un aperitivo organizzato da amici comuni.

Ma l’attesa è ripagata, e nonostante non ci sia stato un iniziale colpo di fulmine, alla fine in Martina è nato un sentimento fortissimo nei confronti di Andrea, che ancora non l’abbandona.

Nel 2016 i due, dopo un fidanzamento di un anno si sposano. L’attrice parla di quel giorno come il più bello della sua vita.

All’epoca Martina Stella era già mamma di una bimba di 7 anni, avuta dall’ex compagno Gabriele Gregorini, hair stylist incontrato sul set di Tutti Pazzi per Amore, durante la registrazione della serie.

Andrea, a detta dell’attrice stessa, tratta la piccola Ginevra con immenso affetto e cura.

Cosa può migliorare questa storia d’amore?

Nel novembre del 2021 nasce Leonardo, sigillando con questo lieto evento una storia d’amore stupenda tra l’attrice e il procuratore.