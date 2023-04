Isola dei Famosi, Helena Prestes si sente male: vomito e deliri, naufraghi spaventati, cosa le è successo

l’Isola dei Famosi non è una sfida facile ed alcuni dei naufraghi che sono appena arrivati in Honduras lo stanno scoprendo. Tra mosquitos, cibo che scarseggia e difficoltà finisce, non son pochi gli ostacoli da superare: in più, a volte, dei malesseri improvvisi potrebbero creare una situazione decisamente complessa per alcuni di loro.

Helena Prestes mangia lumaconi di mare crudi e si sente mare: delirio e vomito

Helena Prestes pare aver vissuto un’esperienza al limite nelle scorse ore: a causa di alcuni lumaconi di mare crudi pescati da Nathaly Caldonazzo (anche se non è ancora stato accertato a livello medico, la Prestes ha cominciato a sentirsi molto male.

Gli altri naufraghi si sono spaventati quando l’hanno sentitadelirare, come ha raccontato Corinne Clery: “Deliravi! Non capivo cosa dicevi, parlavi in portoghese, forse stavi sognando?”. Proprio la Clery ha avvertito il personale medico, in quanto la Prestes aveva anche mal di gola, spossatezza e vomito. Anche Simone Antolini ha parlato di un malessere legato ai lumaconi: “Mi sa che Helena ha preso un’intossicazione alimentare, ha mangiato cose crude che non avrebbe dovuto mangiare”.

Anche altre concorrenti hanno mangiato i lumaconi pescati dalla Caldonazzo ma fortunatamente sembra che nessun altro abbia avuto problemi fisici.

Non è però certo facile superare questa fase iniziale per i naufraghi: anche il semplice stare al sole può causare dei problemi, come a Pamela Camassa che ieri pare abbia preso un’insolazione.