Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 24 al 30 aprile 2023: tutti i segni e le previsioni

Paolo Fox ha finalmente raccontato quale sarà il destino dei segni zodiacali per la settimana del ponte del 25 aprile: quali saranno i segni più fortunati.

Ecco l’oroscopo con le previsioni di Paolo Fox, il famoso astrologo della televisione, relative alla settimana che va dal 24 al 30 aprile, ultima del mese, elaborate segno per segno con riferimenti a quello che aspetta le persone in tutti i settori, dal lavoro all’amore.

Oroscopo Ariete

Il cuore dei nati nel segno in questa settimana è reso più leggero dalla Luna, che rende più facile la vita in ambito sentimentale, eliminando i consueti battibecchi. Anche gli Ariete già in coppia trarranno benefici e ritroveranno la complicità con il partner. Fine settimana molto passionale.

Oroscopo Toro

I nati nel Toro nella settimana dal 24 al 30 aprile avranno delle riflessioni da fare per chiarire delle situazioni pregresse, specialmente in amore.

Di fronte ad un bivio è necessario capire bene quale è la strada migliore da percorrere. Tutto tranquillo nell’ambito lavorativo.

Oroscopo Gemelli

Le prospettive amorose dei nati nel segno saranno accese dalla presenza di Venere, che li riempirà di passione e produrrà degli incontri romantici. E’ però necessario stare attenti a non perdere la testa.

Oroscopo Cancro

Tanta passione in arrivo nella settimana per i nati nel Cancro, che devono stare attenti a non farsi travolgere e seguire invece quello che detta il cuore.

Possibili delle avventure, ma attenzione al benessere psicofisico.

Oroscopo Leone

Il futuro riserva ai nati nel segno tanto calore e darà delle possibilità di riavvicinarsi a persone che sono da troppo tempo lontane, sia come amicizie che come sentimenti. Riguardare il taglio dei contatti è una buona idea anche in ambito lavorativo.

Oroscopo Vergine

I nati nel segno della Vergine devono vivere la settimana dal 24 al 30 aprile nel segno della flessibilità, evitando testardaggini che potrebbero complicare la vita sia in ambito sentimentale che in quello lavorativo, ed essere pronti anche a accettare qualche fastidio.

Oroscopo Bilancia

Settimana con un grande senso di calma quella dei nati nella Bilancia che possono rallentare dopo aver corso nelle settimane precedenti. Rilassamento e riposo sono le parole d’ordine da seguire attentamente, senza farsi scuotere da avvenimenti esterni.

Oroscopo Scorpione

Settimana all’insegna dei sospetti e dello scetticismo la prossima per i nati nello Scorpione. Attenzione ai complimenti di comodo di alcune persone ed ai sorrisini falsi. Molto importante non farsi prendere dalla paranoia anche in ambito lavorativo.

Oroscopo Sagittario

Settimana con tante nuove idee per i nati nel Sagittario.

Idee che porteranno momenti di eccitazione e che verranno accolte con curiosità dalle altre persone. Il momento è propizio per portare avanti i progetti lavorativi tenuti finora nascosti in un cassetto.

Oroscopo Capricorno

Per i nati nel Capricorno sarà una settimana nella quale si avranno borbottii e sbuffate, con la Luna che insiste negativamente sull’umore e porta alla rassegnazione, specialmente per quanto riguarda il lavoro. L’importante è ripartire basandosi sulle piccole cose positive.

Oroscopo Acquario

Nel futuro dei nati nel segno sono presenti sogni e decisioni e per questo si deve guardare con ottimismo ai progetti che si stanno per lanciare.

Evitare comunque la fretta che potrebbe portare a commettere errori agendo d’impulso.

Oroscopo Pesci

Nella settimana dei nati nei Pesci saranno presenti giorni di tensioni, con ostacoli e difficoltà sparsi sul cammino che devono essere evitati cercando di non scaricare le colpe, ma analizzando invece al meglio tutte le possibilità, specialmente nel campo sentimentale.