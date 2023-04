Vladimir Luxuria, tutti gli ex dell’opinionista de l’Isola dei Famosi: gli amori focosi dell’ex politica

Vladimir Luxuria torna ad intrattenere gli amanti dei reality come opinionista nell’edizione 2023 dell’Isola dei Famosi. Al timone della trasmissione c’è Ilary Blasi che l’ha voluta accanto a sé per il suo pungente senso dell’umorismo e per l’esperienza che l’ha portata a vincere l’edizione del 2008 sbaragliando con il 56% di voti favorevoli contro Belén Rodríguez, che in quell’occasione raccolse solo il 44% dei consensi del pubblico.

Arguta scrittrice, appassionata attivista dei diritti LGBT+, ed ex deputata della XV legislatura, guidata da Romano Prodi, oggi come procede la vita sentimentale di Vladimir Luxuria?

L’amore per Vladimir. Un nuovo compagno per l’opinionista?

Vladimir Luxuria è nata a Foggia il 24 giugno 1965 con il nome di Vladimiro Guadagno, ma dai suoi racconti si scopre che ha sempre preferito pensare a sé come ad una donna.

Nonostante Vladimir condivida spesso ciò che pensa in modo molto schietto ed empatico, per quel che riguarda la vita sentimentale è sempre molto riservata.

Si sa che all’età di 16 anni ha avuto una travolgente storia d’amore interrottasi però in modo brusco e drammatico con un abbandono non previsto dall’uomo frequentato.

Più recentemente, nell’estate del 2020, Vlady, come viene chiamata amichevolmente dai suoi fan, sembra abbia avuto una storia d’amore con Gennaro Siciliano, un ex ballerino di Amici, il talent show presentato da Maria De Filippi.



La storia nata sotto il sole della costiera amalfitana però sembra essere evaporata prima dell’arrivo dell’autunno.

Attualmente non si sa se Vladimir Luxuria sia single o fidanzata, ma lei stessa racconta di non aver mai voluto completare la transizione da uomo a donna, per paura dell’anestesia totale e del duro percorso da percorrere.

Vladimir nel ruolo di opinionista rivelerà qualcosa di più durante le serate in compagnia dell’Isola dei Famosi?

Nel frattempo durante la prima puntata ha lanciato frasi di apprezzamento verso Luca Vetrone, il modello romagnolo e personal trainer e Jonathan Andres Mujica Carrill modello di 27 anni cresciuto tra Cile e Venezuela.

Che il reality targato canale 5 sia teatro di un nuovo amore? Non resta che seguire la trasmissione e scoprire se Cupido scoccherà le sue frecce in direzione di Vladimir.