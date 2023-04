Nathaly Caldonazzo, tutto sulla showgirl: le curiosità su di lei che non conoscevate affatto

Nathaly Caldonazzo per la seconda volta entra a far parte del cast dell’Isola dei Famosi. A quasi 53 anni, con un fisico da urlo e una voglia di vincere che non ha mai nascosto, Nathaly si appresta a diventare una delle protagoniste di questa nuova edizione. Conosciamola meglio. La biografia di Nathaly Caldonazzo Figlia di […]

Nathaly Caldonazzo per la seconda volta entra a far parte del cast dell’Isola dei Famosi. A quasi 53 anni, con un fisico da urlo e una voglia di vincere che non ha mai nascosto, Nathaly si appresta a diventare una delle protagoniste di questa nuova edizione. Conosciamola meglio.

La biografia di Nathaly Caldonazzo

Figlia di una balleria, la famosa Leontine Snell, frequenta l’accademia di alta moda Koefia. I primi passi di Nathaly sulle passerelle risalgono agli anni 08′, quando non ancora maggiorenne si fa notare per la sua bellezza elegante e raffinata. Sarà però il ballo ad aprirle le porte della tv, entra a far parte della compagnia di alcuni dei programmi più famosi del tempo come Stasera Lino e Fantastico 10.

saranno proprio gli show della Rai, al rete ammiraglia italiana a consacrarla come ballerina di grande successo. Nel suo passato non ci sono solo la moda e le tv, pochi sanno che Nathaly ha curato le relazioni social di numerosi locali della Costa Smeralda e della capitale, riscuotendo grande successo anche come pr.

Il Bagaglino e la tv

Il ’97 è l’anno della svolta, sarà la primadonna della compagnia del Bagaglino diretta da Pier Francesco Pingitore. Questa esperienza le aprirà le porte del successo, si alterna infatti tra apparizioni in sow tv e a teatro.

Anche il Cinema sarà una tappa fissa della carriera della Caldonazzo che avrà l’opportunità di recitare in film Paparazzi insieme a Mara Venier e Diego Abatantuono. Nel suo curriculum ci sono anche numerose fiction tra cui Cento Vetrine, Vivere e molto altro.

L’amore per Troisi

Nathaly Calzonazzo alle telecamere del Grade Fratello ha parlato di quello che lei stessa definisce il grande amore della sua vita: Massimo Trosi. Il loro incontro avviene per caso, lei inizialmente era poco interessati al regista, che invece aveva una vera e propria ossessione per la show girl.

Solo grazie ad un amico parrucchiere di lui riesce ad entrare in contatto con la sorella di Nathaly e da lì, riesce a conquistarla. La loro storia dura due anni, fino a quando, i problemi cardiaci, porteranno Troisi alla morte. I due si trovavano in America per girare Il Postino, un film che l’uomo ha realizzato uscendo ed entrando dall’ospedale dove era stato sottoposto ad un’oeprazione che avrebbe dovuto salvargli la vita. La stessa purtroppo era andata male e Troisi non aveva alternative se non sottoporsi ad un trapianto di cuore, percorso che affrontò sempre con Nathaly al suo fianco.

Un mese e mezzo con l’ossigeno e un’altra operazione dopo non furono in grado di salvare il regista che morì giovanissimo.

La partecipazione a Temptetion’s Island

La Caldonazzo con il compagno imprenditore Ippoliti partecipò nel 2019 al reality delle coppie di Mediaset. Quella che sembrava una relazione solida e affiatata in pochi mesi si è conclusa nel peggiore dei modi. I fan del programma non potranno mai dimenticare il falò di confronto che portò alla fine della relazione della Caldonazzo. Il compagno infatti non aveva tenuto un comportamento esemplare, tanto che la stessa donna ammise di non voler rivedere i video proprio per evitare a lui una tremenda figuraccia.

Attualmente non si hanno certezze su una sua relazione ma, secondo i tabloid, la donna ha una relazione con l’ex calciatore Giampaolo Celli, oggi stilista di abiti da sposa.

La figlia e l’incidente

Nathaly ha una figlia di 18 anni compiuti che per bellezza e talento riflette la madre in tutto e per tutto. Proprio la ragazza, seppur giovanissima è stata accanto alla madre per tutto il periodo della convalescenza a seguito di un terribile incidente stradale.

La Caldonazzo è stata investita da un’auto mentre era a bordo del suo scooter, a Roma.

A seguito dell’incidente è stata costretta a mesi e mesi di riabilitazione, ma l’invalidità che ne è seguita è abbastanza importante, tanto che la stessa ha affermato di non poter più ballare nè fare pubblicità di costumi. In ogni caso la show girl si ritiene molto fortunata perché ha rischiato di passare il resto della sua vita su una sedia a rotelle.

Curiosità su Nathaly Caldonazzo

La partecipazione al Grande Fratello era un ottimo trampolino di lancio per la show girl che voleva riprendere a lavorare in tv magari partecipando a qualche reality. La sua esperienza è stata però breve ma intensa, difatti è stata protagonista di numerosi litigi durante i quali ha fatto vedere che la grinta è senza dubbio uno dei tratti distintivi del suo carattere. La show girl ad oggi, continua a curare le relazioni di numerosi locali romani ma si dedica anche ad una delle sue passioni più importanti: la pittura. Non si definisce un’artista a tutti gli effetti, afferma di avere ancora molta strada da fare, ma dipingere è senza dubbio un’attività che le ha permesso di fare chiarezza nella sua vita durante i periodi bui. In ogni sua tela ci sono impressi sentimenti ed emozioni. La Caldonazzo ha affermato che l’amore per Massimo Troisi non è mai passato, infatti se non fosse morte i due starebbero ancora insieme, spesso posta infatti foto ricordo dei loro viaggi sui social.