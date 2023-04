Marco Predolin, tutto sul naufrago che fa discutere e che ha partecipato -col botto- al GF Vip

Marco Predolin dopo l’esperienza a metà al Grande Fratello Vip ha una seconda possibilità. Dal 17 Aprile è un nuovo concorrente dell’Isola dei Famosi. Ma cosa sappiamo della sua esperienza in tv? Conosciamolo meglio partendo dagli esordi.

La biografia di Marco Predolin

Nasce nel 1951 in provincia di Parma, la sua passione per la tv e per la radio è subito chiara. Prima ancora di compiere 18 anni Marco lavora già per una radio locale. La sa bravura gli consente di essere notato immediatamente in tv, infatti diviene in pochi anni uno dei conduttori più famosi e amati di Mediaset. Predolin riesce a guidare alcuni dei programmi cardine del palinsesto tra i quali si ricorda il gioco M’ama non M’ama, il Gioco delle Coppie, Passiamo la notte insieme e molti altri.

Nel 1990 il grande salto porta Predolin a stringere un contratto con la tv nazionale, approda alla Rai dove conduce alcuni programmi di cultura come La cultura dell’occhio. Dopo questa esperienza prova anche a rilanciare il vecchio gioco che l’ha reso famoso: Quanto mi ami? andato in onda su Italia 7, ma gli ascolti non vanno bene come in passato.

Il periodo buio di Marco

Dopo i successi, una fake news rovina il momento di gloria di Marco Predolin.

La notizia finisce sul giornale, sembra che il conduttore nel 1992, sia stato ricoverato, si vociferava fosse affetto da immunodeficienza acquisita ovvero da AIDS. Le voci arrivano proprio quando il conduttore è al culmine della carriera, un periodo in cui la patologia non si conosceva bene e faceva molta paura. Nonostante la smentita, si chiudono le porte della tv, Marco non viene più richiesto per condurre programmi, iniziano ad allontanarsi gli amici. L’ultima occasione è il Maurizio Costanza Show durante il quale Predolin si presenta con un test negativo e smentisce ancora la falsa notizia.

Nonostante ciò il lavoro non va e per Marco non rimane altro se non qualche televendita. A seguito di questi avvenimenti Marco scriverà un libro, esprimendo il proprio disagio del momento.

Il ritorno ai reality

Nel 2004 inizia a vedersi la luce in fondo al tunnel, la possibilità di tornare in tv si avvera con il reality di Rai 2: La Talpa. Quella che sembra un’avventura difficile si rivela un vero e proprio trampolino di lancio. Dopo il programma infatti si aprono delle proposte interessanti che porteranno Predolin a condurre alcuni programmi locali ma anche al grande ritorno in radio.

Alla fine del reality il conduttore arriverà terzo, rivelando nell’ultima puntata di essere lui la talpa fin dall’inizio. Subito dopo c’è un’altra interessante proposta, un altro reality, si tratta della partecipazione al Grande Fratello Vip. Quello che poteva essere il programma che lo avrebbe consacrato come uno dei più grandi conduttori degli anni ’90 si rivela un vero e proprio fallimento. Predolin a causa di una bestemmia pronunciata durante le fasi iniziali del gioco verrà squalificato perdendo una grandissima occasione.

La vita privata del conduttore

Balzato agli onori della cronaca per la sua nuova avventura culinaria, pochi sanno che Marco Predolin è stato sposato per ben due volte, l’ultima nel 2019, con la moglie di 22 anni più giovane.

La loro storia durava da quasi quattro anni, ed è culminata nel matrimonio, tenutosi in Sardegna dove si torva il ristornate di Marco. L’uomo ha inoltre, tre figli un maschio e due femmine. La passione per le immersioni è attualmente l’interesse principale di Predolin, infatti basta andare sul suo profilo social per vedere i numerosi video che lo ritraggono mentre nuota nelle azzurre acque sarde.

Il suo ristorante sembra andare a gonfie vele e la partecipazione all’Isola del famosi potrebbe permettere al conduttore di approfondire meglio al sua conoscenza del mare e dimostrare una volta per tutti che c’è molto di più nel suo curriculum.

Curiosità su Marco Predolin

All’inizio degli anni Novanta, quando Predolin era all’apice della sua carriera balzò sui giornali un gossip che lo rese insieme alla compagna dell’epoca molto celebre. Le foto hot insieme ad un’allora minorenne Michelle Hunziker popolarono i giornali per mesi. I due si trovavano in vacanza alle Maldive. All’epoca lui aveva 25 anni in più rispetto alla giovanissima sconosciuta con cui veniva ritratto. I due in seguito si sono accusati a vicenda, anche Fabrizio Corona è stato parte di quella sceneggiata per realizzare quegli scatti frutto di un ricatto del conduttore, anche se la verità non è mai venuta a galla, lo stesso Predolin ha affermato più volte di essere stato lui la vittima della situazione. Il conduttore televisivo intervistato a seguito della squalifica al Grande Fratello con toni diplomatici dirà la sua sulla vicenda confessando anche che tutto il successo iniziale lo ha colto alla sprovvista, questo è stato il motivo per cui si ritirò negli anni ’90 dando vita alla bufala sulla sua morte e sull’Aids, eventi sui quali non era pronto a rispondere al tempo. Adesso, il ristorante è senza dubbio uno dei suoi più grandi successi e lo conferma la grande affluenza durante l’alta stagione.