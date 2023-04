Oroscopo, il segno di maggio: i gemelli, doppi e nemici di noia e routine, tutto su un segno particolare

Il mese di Maggio per i nati sotto il segno dei Gemelli sarà dedicato alla ricerca del perfetto equilibrio. Noti per la loro dualità, i gemelli vivranno alti e bassi che potrebbero portarli a trovare soluzioni agli antipodi rispetto a quelle che inizialmente sembravano giuste per le loro ambizioni. A rendere tutto più interessante sarà il passaggio della luna, che fin dall’inizio del mese trascinerà su e giù i sentimenti dei nati nel segno rendendoli a volti guardinghi e a volte estroversi. Il culmine della felicità arriverà nella seconda metà del mese, periodo durante il quale saranno gettate le basi lavorative per un futuro all’insegna del successo.

Invece, la fine del mese, sarà sottotono, un Mercurio retrogrado rallenterà i processi vitali e gli appartenenti al segno saranno particolarmente chiusi in sè stessi e stanchi.

L’amore per i gemelli

Amore e amicizia andranno di pari passo, e il mese di maggio vi permetterà di vedere chi davvero conta per voi e chi invece è presente solo per fare numero. Sentimenti ed emozioni altalenanti vi faranno capire chi sono coloro che vi portano felicità e quelle persone invece che non aggiungono nulla di nuovo alla vostra routine. Selezionate al meglio le amicizie perché verso la fine del mese avrete veramente bisogno di qualcuno che sappia come tirarvi su di morale.

Chi è già in coppia vedrà concretizzarsi un sentimento che inizialmente partito in sordina esploderà con il sopraggiungere della primavera.

Per chi invece è alla ricerca dell’amore, state attenti perché a breve qualcuno di speciale busserà alla vostra porta.

Il lavoro per i Gemelli

Sul piano lavorativo ci sarà un po’ di confusione tra colleghi, ma le vostre capacità vi consentiranno di tirare fuori la parte più interessante del vostro carattere. Sono poche el cose che vi costringono a rassegnarvi, siete tra quelli che riescono ad avere una soluzione per qualsiasi problema.

L’arte del problem solving vi appartiene ed è ormai una vostra specialità, ecco perché, quando si tratta di dare consigli siete tra i più richiesti.