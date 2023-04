Isola dei Famosi, Simone Antolini e la lite con Cecchi Paone: “Trovatene un altro”, tra i due è fuoco

Simone Antolini sta vivendo i primi momenti di vero stress all’Isola dei Famosi: è arrivata la prima lite in Honduras con il fidanzato Alessandro Cecchi Paone. Tutto è partito da un momento di sconforto di Antolini, che ha detto: “Quando non riesco a capire cosa mi circonda, quando tutto viene pesante, avrei bisogno di una persona che mi comprende, che mi capisce, che mi fa parlare, e oggi non lo trovo”. A quel punto Cecchi Paolne ha rimandato la frecciatina al mittente esclamando: “Allora trovatene un altro”. Vedremo se il tempo sistemerò le cose tra i due.

Simone Antolini, chi è il giovanissimo fidanzato di Alessandro Cecchi Paone

Classe 1999, Simone Antolini è nato il primo ottobre in provincia di Ascoli Piceno.



È del segno della bilancia, particolare importante perché il ragazzo ha un vero amore per la divinazione e la lettura delle carte.

Vive ancora con i suoi genitori nelle Marche e ha un fratello maggiore, di cui non ha mai rivelato il nome per tutelarne la privacy.

Ma non potrà fare altrettanto per se stesso stando 24 ore su 24 sotto i roventi riflettori delle spiagge dell’Honduras.

Antolini è un giovane studente di 23 anni iscritto all’Università per seguire Scienze Giuridiche.

Per ora ha ottenuto ottimi risultati e il suo sogno è conseguire una laurea per lavorare nella Pubblica Amministrazione. Prima di sbarcare su uno dei programmi più seguiti delle reti Mediaset, collaborava con i genitori aiutandoli nell’attività di famiglia, presso una piccola azienda agricola e un negozio di alimentari, dove Simone si occupa della contabilità.

La passione per il mondo dello spettacolo comincia intorno ai vent’anni quando prova a partecipare ad un provino per ottenere una parte in una pellicola cinematografica. Questa esperienza però si rivelerà drammatica, infatti racconta di essersi fatto indietro perché avrebbe ricevuto delle pressioni di tipo sessuali ed economiche da parte del produttore.

La brutta vicenda lo spinge a concentrarsi solo sugli studi.

Il volto di Simone comincia a farsi conoscere quando inizia a partecipare a diversi programmi con Pomeriggio 5 o Maurizio Costanzo Show in coppia con il suo compagno Alessandro Cecchi Paone, per sensibilizzare il pubblico sulle problematiche e i diritti della comunità LGBT+.

Ora il mondo dello spettacolo reclama Simone nuovamente, per partecipare all’Isola dei Famosi. Come sarà la sua avventura da naufrago? Le avversità del gioco metteranno alla prova anche i suoi affetti?

La storia d’amore di Cecchi Paone e Simone

A 16 anni Simone si innamora di una ragazza con la quale vive una storia d’amore lunga 4 anni. Però qualcosa lo turba e nascono i primi dubbi sulla sua sessualità. Qualche mese dopo la rottura della sua relazione incomincia a frequentare un amico e nel corso di una festa i due si scambiano un bacio che darà da pensare a Simone. Durante il lungo periodo della pandemia lo studente scopre per caso la storia di Alessandro Cecchi Paone, che narra una situazione simile alla sua e da quel momento Simone segue il divulgatore scientifico sui suoi social.



Sul settimanale CHI Simone racconta nel dettaglio come si sono conosciuti, incontrandosi a Rimini e rimanendo subito folgorati dall’amore.

Antolini spiega che questo incontro lo ha reso migliore e gli ha aperti molti mondi sconosciuti, come quello dell’arte, della storia e – ovviamente – della scienza.

Una particolarità. I genitori di Simone hanno scoperto del fidanzamento con Cecchi Paone per la prima volta leggendo proprio la rivista.

Dopo aver appreso dal giornale le novità sulla vita sentimentale del figlio, hanno immediatamente fatto fronte comune per difenderlo dalle minacce e dagli attacchi omofobi che alcuni hanno rivolto al giovane Simone.



E Simone compie proprio un anno di amore con Alessandro durante la prima puntata dell’Isola dei Famosi, dove Ilary Blasi partecipa alla loro festa inviando una bottiglia di spumante per celebrare i loro primi 365 giorni d’amore.

E Alessandro e Simone alzando i calici si baciamo sull’Isola per sigillare il loro sentimento di fronte a tutti.

Simone Antolini sbarca sull’isola

Simone si fa subito notare sulle spiagge di Cayo Cochinos, non solo per il suo fidanzato, ma soprattutto perché sbaraglia tutti i concorrenti diventando leader.

Ma facciamo un passo indietro e cerchiamo di capire cosa succederà sull’Isola dei Famosi quest’anno. A capitanare i 16 naufraghi arrivati in Honduras c’è ancora una volta Ilary Blasi, irriverente e pungente come sempre. Ad accompagnarla nella conduzione c’è Alvin, che gestisce i collegamenti direttamente sulle assolate spiagge di Cayo Cochinos. In studio a commentare le gesta dei concorrenti troviamo Vladimir Luxuria, che è stata vincitrice del gioco nel 2008 ed è in grado di dare ottimi consigli di sopravvivenza e strategia ai giocatori. Il secondo opinionista è un’attesa new entry, Enrico Papi, divertente e dissacrante conduttore di Scherzi a Parte, porterà un po’ di pepe nella trasmissione che da sempre, come per fare da contraltare alle difficoltà del gioco, tenta di strappare un sorriso al pubblico mentre i propri beniamini televisivi sono impegnati a superare prove tutt’altro che facili. E Simone, con la sua giovane età come si troverà? Per ora a meraviglia. È infatti diventato leader della puntata superando due prove di fisicità importanti. Questo gli ha dato la possibilità di mettere al sicuro non solo se stesso, ma anche la quadra di cui fa parte. In questa edizione infatti ci sono moltissime novità tra cui la presenza di 3 diverse tribù: la Tribù delle Donne, la Tribù degli Uomini e in fine la Tribù degli Accoppiati, di cui Simone fa parte con Alessandro Cecchi Paone. Gli altri alleati in coppia di Simone sono: i conduttori radiofonici Marco Mazzoli e Paolo Noise e i cantanti Jalisse, cioè Alessandra Drusian e Fabio Ricci. Lo Spirto dell’Isola che alegge sul gioco lo aiuterà ad andare avanti? Per scoprirlo appuntamento ogni lunedì su Canale 5 con Ilary Blasi.