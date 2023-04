Isola dei Famosi, tutto su Helena Prestes: qual è la sua grandissima passione e altre curiosità su di lei

Helena Prestes è una della naufraghe approdate sull’Isola dei Famosi, nel reality game condotto da Ilary Blasi tutti i lunedì su Canale 5.

Alcuni ricorderanno la ragazza per aver partecipato a Pechino Express nel 2022, alleata con Nikita Pelizon, che ha appena terminato il Grande Fratello Vip 7 da vincitrice.

Chi è Helena Prestes

Nata a San Paolo il 16 luglio 1990, Helena ha iniziato da giovanissima a praticare sport. Il basket è uno dei suoi primi amori, tanto che ha cominciato a giocare in una squadra locale brasiliana fino a quando non fa la conoscenza dello yoga.

Questa disciplina orientale la strega, e crea un sito seguitissimo che cura personalmente dove dà consigli per vivere al meglio lo yoga e seguire una vita sana.

Il surf è un’altra attività all’aria aperta che adora. Chissà se questa sua dimestichezza con le onde l’aiuterà sull’isola più spiata d’Italia.

L’esercizio fisico l’appassiona fin da piccina e l’aiuta ad imparare il senso per la disciplina che fatica a trovare nel quartiere dove ha trascorso l’infanzia, a causa della vicinanza alle favelas. La ragazza ha raccontato che non ha vissuto un’infanzia facile e quando ne ha avuto l’occasione ha contribuito alle spese familiari iniziando a lavorare.

Durante la sua adolescenza viene notata per la sua bellezza da un’agenzia di moda e inizia a girare il mondo come modella. Si trasferisce a Milano per iniziare la carriera ed è qui che conosce e stringe amicizia con un volto attualmente molto noto agli amanti dei reality, Nikita Pelizon.

Tutte le passioni di Helena

Mentre presta volto e corpo alle campagne pubblicitarie del mondo fashion milanese, continua a coltivare la grande passione che nutre verso lo yoga e diventa insegnate certificata.

Altre passioni?

I cani, che ama alla follia e infatti a farle compagnia ha una bella cagnolina bianca che spesso è protagonista dei suoi scatti su Instagram.

Adora stare a contatto con la natura e imparare ogni giorno cose nuove, spingendo il suo limite sempre un po’ più in là. Le piace anche condividere foto e video sui social, dove ha un grande seguito come influencer a tema life style. Non fa segreto poi del suo più grande sogno, la recitazione. Infatti tra i desideri che vuole realizzare c’è quello di diventare una brava attrice, e per cominciare sta seguendo dei corsi a Milano.

Tutto qui? Assolutamente no, infatti Helena coniuga l’amore per la moda a quella per il mare, creando una linea di abbigliamento balneare.

L’Isola 2023 è cominciata. Che cosa accadrà?

L’avventura sull’Isola dei Famosi 2023 è appena iniziata ma già dalla prima puntata si notano grandi cambiamenti che coinvolgono anche Helena Prestes.

A capitanare questa avventura c’è sempre la briosa Ilary Blasi.

Per i collegamenti dalle spiagge di Cayo Cochinos ci sarà Alvin.

In studio a commentare gli avvenimenti troviamo Vladimir Luxuria, vincitrice dell’edizione del 2008 e per la prima volta Enrico Papi, pronto a far divertire gli spettatori con le sue battute.

A darsi da fare sull’Isola ci sono 16 naufraghi, divisi in tre gruppi.



La Tribù delle Coppie, la Tribù degli Uomini e in fine la Tribù delle Donne, dove Helena Prestes, avrà in squadra Cristina Scuccia (ex suor Cristina vincitrice di The Voice Of Italy 2014), Corinne Clery (attrice francese di innumerevoli successi, e indimenticabile protagonista di Histoire d’O), Fiore Argento (sorella di Asia e figlia del regista Dario Argento), Nathaly Caldonazzo (attrice e diva del Bagaglino), Pamela Camassa (concorrente della Talpa e compagna di Filippo Bisciglia), Claudia Motta ( ex Miss Mondo e attuale fidanzata dello chef Simone Rugiati).



Ma a fine della prima puntata ecco i primi colpi di scena, infatti Helena è insieme a Marco Predolin la prima ad essere nominata per l’eliminazione, nonostante le ottime performance durante le prove leader.



Come è potuto accadere? Ha già un nemico sull’Isola?

Non proprio. Simone, Helena e Andrea ottengono la leadership del proprio gruppo ma Simone Antolini, fidanzato di Alessandro Cecchi Paone, è il primo leader e ottiene l’immunità per tutto il suo gruppo (la Tribù degli Accoppiati) ma anche l’onere di scegliere chi mandare in nomination. E Simone fa proprio il nome di Helena che insieme a Marco Predolin, nominato dal gruppo dei naufraghi vip, finisce per essere sottoposta al giudizio del pubblico dei reality. Se sia una strategia per mandare via una concorrente forte e determinata o semplicemente una nomination dettata dal caso, lo scoprirà solo chi continuerà a seguire le avventure dei nuovi naufraghi.

Helena Prestes e Antonino Spinalbese

Cosa si sa della situazione sentimentale della bellissima modella brasiliana?

In passato è stata al centro del gossip per aver avuto un breve flirt con Antonino Spinalbese, ex fidanzato di Belen Rodriguez e padre di Luna Marie. La storia si è consumata nell’arco di un mese durante una vacanza ad Ibiza. Al momento non si sa molto di più, altre notizie potrebbero trapelare proprio sotto i riflettori dell’Isola dei Famosi, o qualche amore potrebbe nascere proprio sulle spiagge selvagge dell’Honduras.