Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 1 al 7 maggio: Scorpione egoista, Gemelli rischia e fa male

Ariete

Il viaggio della vostra vita vi attende, avete prenotato tutto e adesso è il momento di partire. Per coloro che non hanno programmi a lungo termine, potrebbero esserci novità sul piano sentimentale.

Toro

Una storia che non funziona da tempo è giunta al capolinea, prendete questo tempo come un momento per studiare il vostro nuovo inizio.

Gemelli

Non lasciatevi influenzare da chi ha uno spirito un po’ ribelle, siete già indecisi nelle decisioni più importanti, meglio non rischiare.

Cancro

La parola d’ordine della settimana sarà pazienza, ci saranno persone e situazioni abbastanza pesanti e difficili da gestire ma, con la giusta calma tutto andrà bene.

Leone

Non è giunto il momento per fare quel salto di qualità che programmate, questi giorni di vacanza vi sono serviti per capire che le cose non vanno come pensavate.

Vergine

Adesso potete passare il tempo a rilassarvi, dimenticate i torti subiti perché a breve ognuno avrà quel che si merita. Attenzione alle scadenze potreste ritrovarvi brutte sorprese.

Bilancia

Non c’è modo di capire quanto sia difficile affrontare il futuro, l’importante è non ci pensarci, il segreto è non fasciarsi la testa prima di rompersela.

Scorpione

L’egoismo non è nel vostro carattere ma in questa settimana vi servirà, smettetela di coprire gli altri e occuparvi anche del loro lavoro.

Sagittario

Non siete fatti per stare con chiunque, sarà una settimana di riflessione e attenzione al futuro.

Scoprite i vostri interessi e desideri in modo da allinearvi agli stessi senza farvi influenzare.

Capricorno

Finalmente rientrati nella vostra vecchia routine vi sentite davvero bene, il futuro è fatto di questi piccoli momenti dedicati ai vostri interessi.

Aquario

Vi sentite bene e questo è l’importante, per colpa di qualche scelta sbagliata potreste iniziare a sentire adesso il rimorso di quanto è stato detto e fatto.

Pesci

Non c’è modo di fare previsioni concrete ma come sempre la fortuna vi assisterà in questo passaggio fondamentale della vostra vita.