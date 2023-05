Fedez operato di nuovo, c’entra il tumore al pancreas: come sta e cosa sta succedendo

Fedez un anno fa era stato operato al fine di rimuovere un raro tumore neuroendocrino al pancreas: ancora oggi la sua vita subisce piccoli cambiamenti per via di quell'operazione.

A poco più di un anno di distanza da quella che forse è stata l’esperienza più spaventosa della sua vita, Federico Lucia -in arte Fedez– torna a parlare del tumore al pancreas che lo aveva colpito, in quanto si è manifestata per lui la necessità di un nuovo intervento chirurgico.

Solo adesso, dopo che l’intervento è stato portato a termine con successo, il rapper ed imprenditore musicale è tornato a parlarne.

Fedez di nuovo operato dopo il tumore al pancreas: cosa è successo

Fedez ha parlato oggi nelle stories di Instagram di un’operazione chirurgica a cui si è sottoposto poco tempo fa: a quanto pare i medici hanno dovuto sistemare alcune suture legate al complesso intervento a cui si era sottoposto nel marzo del 2022, proprio il giorno del compleanno della figlia Vittoria.

A quanto pare era necessario sistemare la cicatrice del precedente intervento, in quanto alcuni punti avevano ceduto ed avevano causato degli inestetismi:“Si tratta solo di un’operazione fatta per estetica: ha dovuto sistemare il segno dell’operazione che ha dovuto affrontare nel marzo del 2022 a causa di un tumore al pancreas”.

Al momento lo stato di salute di Fedez è stabile, anche se il suo pancreas, che ha subito sensibili recisioni, non funziona più come prima: “Vivo assolutamente bene oggi, anche se ho ancora dei problemi di tipo gastrico, di digestione.

Il mio pancreas, o meglio quel che ne rimane, non produce più abbastanza enzimi e sono costretto ad assumerli prima di mangiare”.

In molti ricordano la disperazione raccontata dal rapper e dalla famiglia nel corso dello scorso anno, quando in seguito ad alcuni controlli di routine Fedez aveva scoperto di avere un tumore neuroendocrino del pancreas. L’operazione per rimuoverlo aveva portato alla rimozione di molta parte del pancreas ed alla necessità di una convalescenza delicata.