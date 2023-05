Ida Platano rapinata, la dama sotto shock: cosa è successo, la dinamica dell’aggressione

Ida Platano si trovava in vacanza a Roma insieme al compagno Alessandro Vicinanza quando si è ritrovata vittima di un furto. Il terribile racconto sui social.

Grandissima paura per Ida Platano, ex Dama di Uomini e Donne e ora compagna dell’ex cavaliere Alessandro Vicinanza. La donna è infatti rimasta vittima di un’aggressione che si è conclusa con il furto della sua borsa e, come è comprensibile, è ancora sotto shock.

Ida Platano è in un momento felice della sua vita. Dopo la burrascosa relazione a intermittenza con Riccardo Guarnieri, ancora attuale e divisivo protagonista di Uomini e Donne, la Platano ha conosciuto sempre nel dating show l’attuale compagno Alessandro Vicinanza, con cui sta ormai da molti mesi ed è pronta a convivere.

In questi giorni la coppia era a Roma per una breve vacanza ed è in questa occasione che la Platano ha subito il furto.

Lo ha raccontato lei stessa sui social: “Mi hanno rubato la borsa. Sono stata turbata, sono ancora scioccata.

Però l’importante è che non è successo niente né a me né ad Ale e che stiamo bene. Vi ringrazio che mi avete cercato, che vi siete preoccupati però sto bene. Stiamo bene”.

A quanto pare c’è stata una magra consolazione: un ragazzo avrebbe ritrovato i documenti dell’ex Dama ed avrebbe fatto in modo di farglieli riavere.