Uomini e Donne, Tina Cipollari su tutte le furie con un cavaliere: un affronto mai visto prima

Nella puntata di oggi di Uomini e Donne si sono viste scintille tra i presenti in studio: Tina Cipollari in particolare ha perso la pazienza una volta per tutte.

Dopo il ponte del primo maggio, Uomini e Donne ritorna con la sua regolare programmazione. Il dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda al consueto orario, ovvero alle 14:45, ma cosa accadrà nella puntata del 3 maggio? Come sempre si partirà dal trono over, per poi passare ai giovani. La puntata sarà ricca di colpi di scena.

Uomini e donne: anticipazioni puntata 3 maggio

Durante questa puntata ci sarà un intero blocco tutto dedicato a Gemma Galgani. Quest’ultima stava uscendo con un nuovo spasimante, ma entrambi sono d’accordo sul fatto di terminare la loro conoscenza perché non ci sono i presupposti per andare avanti.

Subito dopo l’attenzione si concentrerà su Claudio e Carla. Tra i due, che si stanno frequentando da poco, nascerà una discussione bella accesa durante la quale verranno tirate in ballo diverse faccende accadute nel corso delle loro uscite. Sembra che Claudio, in occasione di una cena non abbia pagato e lui proverà a difendersi.

Ferri corti tra Tina Cipollari ed Elio

Tra Tina Cipollari ed Elio non corre buon sangue da tempo e anche nel corso di questa puntata si troveranno di nuovo a discutere. Con il cavaliere c’era stato già un duro scontro nei giorni passati, ma anche stavolta tra i due voleranno parole piuttosto pesanti.

Trono Classico, Nicole nei guai

Per quanto riguarda il trono classico, la protagonista indiscussa sarà Nicole.

La bella tronista ha deciso di portare in esterna entrambi i suoi corteggiatori e li ha baciati. Gianni l’ha accusata di aver usato Carlo solo per far ingelosire Andrea. A questo punto interviene anche Roberta che non aspettava altro di mettere nei guai Nicole. Anche Roberta, infatti, accuserà Nicole di tenere in studio Carlo, solo per far ingelosire Andrea, ormai favorito per la scelta finale e che quindi si tratta solo di una strategia della tronista.