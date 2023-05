Uomini e Donne, Roberta di Padua, scenata di gelosia con Nicole Santinelli: “Sei presa solo da Andrea”

Nuovo motivo di scontro per Roberta di Padua e Nicole Santinelli, che continuano a non andare d'accordo. In questa occasione a finire ad essere il motivo del contendere è un uomo.

Dopo la pausa del 1 maggio, Uomini e Donne è tornato ad appassionare il pubblico a casa, che sempre più si interroga riguardo al destino dei protagonisti di questa stagione del programma. Oltre alla rivalità tra i protagonisti del trono over e gli opinionisti, in particolar modo tra Tina ed Elio, tra le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 4 maggio 2023 filtrano i nuovi sviluppi della situazione complicata tra Nicole e quanti aspirano a conquistare il cuore della ragazza, in particolare Andrea e Carlo.

Un trono over ricco di polemiche e sorprese: le vicende di Elio, Carla e Gabriella

Elio del trono over ha saputo conquistare l’apprezzamento del pubblico in virtù di una personalità che si fa notare.

Proprio quest’aspetto ha spinto Tina Cipollari a entrare spesso in conflitto con lui. Una volta placati i forti contrasti tra Elio e Gabriella, che hanno annunciato la decisione di non proseguire con la conoscenza scatenando numerose polemiche, l’attenzione si sposterà nuovamente sulle vicende del trono classico. Nel programma condotto da Maria De Filippi stanno giungendo al culmine infatti diversi contrasti che hanno visto tronisti e corteggiatori del trono classico e di quello over sempre più intrecciati.

Uomini e Donne: Nicole e Roberta ai ferri corti

In virtù della rivalità tra Roberta di Padua e Nicole Santinelli, il pubblico a casa è curioso di sapere cosa accadrà nella puntata del 4 maggio 2023 per quanto concerne l’abbraccio tra Roberta e Carlo Mancini.

Sarà in particolare il forte scontro tra Nicole Santinelli e Gianni Sperti a catturare l’attenzione del pubblico in studio, così come di quello a casa. La rivalità tra Nicole e Roberta toccherà nuove vette, dato che la giovane si sentirà tradita da Carlo e attaccata su più fronti per quanto riguarda la natura del suo interesse per il corteggiatore.

Per sapere come evolverà ancora la situazione non resta che sintonizzarsi il 4 maggio per una puntata di Uomini e Donne che promette di regalare emozioni.