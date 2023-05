Morta protagonista del Grande Fratello: addio a Monica Sirianni, aveva solo 37 anni

Grandissimo lutto per il reality del Grande Fratello: una delle sue protagoniste del passato, Monica Sirianni, è morta in seguito ad un malore improvviso a soli 37 anni. I familiari, amici e conoscenti della donna sono sotto shock per la dinamica del decesso ed i fan del programma sono sconvolti per quanto accaduto. Il fatto […]

Grandissimo lutto per il reality del Grande Fratello: una delle sue protagoniste del passato, Monica Sirianni, è morta in seguito ad un malore improvviso a soli 37 anni. I familiari, amici e conoscenti della donna sono sotto shock per la dinamica del decesso ed i fan del programma sono sconvolti per quanto accaduto.

Il fatto è accaduto venerdì scorso, il 5 maggio. Monica Sirianni si trovava a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro, ed era al bar con alcuni amici: ad un certo punto avrebbe avuto un malore e si sarebbe accasciata, priva di sensi. I presenti hanno immediatamente chiamato i soccorsi ma ormai non c’era nulla da fare: a niente è servita anche la corsa in ospedale a Soveria, dove hanno constatato il decesso della donna.

Al momento non sono ancora note le cause del decesso.

Monica Sirianni al Grande Fratello: cosa accadde nella Casa

Monica Sirianni non aveva fatto strada nel mondo dello spettacolo: per lei, il Grande Fratello non aveva rappresentato il trampolino di lancio che è stato per altri. La sua partecipazione era stata breve e discussa: era entrata nel corso dell’edizione del 2011 (la dodicesima) a reality già iniziato ed aveva stretto subito un rapporto particolare con Fabrizio Conti, con cui c’era stato un breve flirt.

Era purtroppo però andata in nomination dopo poche settimane in questo non aveva legato con il gruppo di concorrenti (ad eccezione di Conti) e, poco prima di lasciare il reality, aveva anche avuto un confronto accesso con il fidanzato, Diego, ovviamente risentito di quanto accaduto nelle settimane di partecipazione al reality. Dopo il reality la carriera di Sirianni era proseguita su differenti binari.