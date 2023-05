Uomini e Donne, stop improvviso del programma: cosa è successo, il perché della decisione della rete

I fan del programma oggi hanno avuto una brutta sorpresa: ecco cosa ha convinto la rete a non mandare in onda oggi la puntata del dating show.

Sale l’attenzione del pubblico in vista della conclusione dell’edizione 2023 di Uomini e Donne. Si avvicina sempre più infatti il momento della scelta dei vari protagonisti, le cui vicende hanno tenuti incollati gli occhi di moltissime persone nel corso dell’anno, anche grazie alle tensioni tra trono over e trono classico. Per scoprire quali saranno le scelte di Luca, Nicole e degli altri volti del programma condotto da Maria De Filippi sarà necessario avere ancora un po’ di pazienza, come vedremo di seguito.

Uomini e Donne: perché la puntata dell’8 maggio 2023 salta?

La puntata di lunedì 8 maggio 2023 di Uomini e Donne non verrà trasmessa, lasciando invece il posto alla messa in onda di uno speciale di Amici.

Gli appuntamenti finali con questo cast di Uomini e Donne verranno infatti registrati tra l’8 e il 9 maggio per un totale di quattro puntate, che verranno trasmesse proprio a partire da martedì 9. Si tratta dunque di un semplice motivo tecnico alla base della mancata trasmissione dell’8 maggio, data in cui alcune delle vicende che hanno appassionato il pubblico da casa arriveranno al punto saliente poco prima di essere trasmesse nei pomeriggi successivi.

Cosa possiamo aspettarci nel corso delle ultime due puntate?

Nelle varie anticipazioni che filtrano su Uomini e Donne sembrano ormai delinearsi le strade dei due tronisti in carica Luca Daffrè e Nicole Santinelli, i quali si avvicinano sempre più a una decisione.

Da circa un paio di mesi i due hanno intrapreso un percorso parallelo che a causa della conclusione del programma deve arrivare a una svolta. Ciò non appare un problema per Luca, il cui interesse per la corteggiatrice Alessandra è ormai dato per certo. Nicole sembra invece essere molto confusa, oprattutto dopo le forti tensioni con Gianni Sperti e Roberta del trono over.

Non resta che seguire le prossime puntate per scoprire quale sarà la scelta della giovane tra Andrea e Carlo.