Uomini e Donne, arriva anche la scelta di Nicole: ecco chi è il fortunato tra Carlo Mancini ed Andrea Foriglio

Finalmente martedì 10 maggio 2023 riprenderanno le puntate di Uomini e Donne di questa stagione. Come già spiegato dalla conduttrice, infatti, le registrazioni sono state interrotte e riprese solo questa settimana, con una novità assoluta: Uomini e Donne 2023 si concluderà tra pochi giorni, dando spazio ad Amici 22, anch’essa in dirittura d’arrivo con la serata finale prevista per il 14 maggio.

Le anticipazioni della puntata di Uomini e Donne del 10 maggio 2023

La conclusione anticipata della trasmissione porterà alcune conseguenze, ma la più importante riguarda la decisione dei tronisti e delle troniste in tempi record.

Infatti, mentre nelle edizioni precedenti i corteggiatori hanno avuto maggiore tempo per farsi conoscere e apprezzare con esterne e puntate dedicate al confronto, questa volta saranno penalizzati dal poco tempo disponibile. Nicole Santinelli, ad esempio, come Luca Daffrè, stanno già elaborando la loro decisione che renderanno nota a fine settimana. Lei a quanto pare ha scelto Carlo, perché, a suo dire, rispecchierebbe il suo ideale di uomo protettivo -pur apprezzando molto il corteggiatore Andrea.

Scelte difficili nella puntata del 10 maggio anche per il trono over

Mentre Nicole Santinelli dovrà scegliere tra Andrea Foligno e Carlo Alberto Mancini che le fanno una corte spietata, continuano le discussioni nel Trono Over dove Tina Cipollari non smette di litigare con Elio.

Sempre in contestazioni con tutti, Tina si frappone anche tra Gemma e Claudio, la cui passione stenta ad accendersi.