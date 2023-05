Michele Placido colto di sorpresa ai David di Donatello, premiato mentre “dormiva”: le immagini

Gira voce che la serata di premiazione del David di Donatello 2023 sia stata alquanto noiosa per molti dei presenti. La conduzione di Carlo Conti è risultata secondo alcuni densa come melassa e sono parecchie le palpebre in sala ad aver avuto momenti di grave cedimento.

A dimostrazione di ciò c’è anche quanto accaduto a Michele Placido, premiato nella categoria David Giovani, che sembra fosse assorto in un’attività ben diversa dall’ascolto nel momento in cui è stato chiamato da Carlo Conti sul palco.

Michele Placido si sveglia in tempo per il premio #david68 pic.twitter.com/QyWXEtTkPN — Il Grande Flagello (@grande_flagello) May 10, 2023

Michele Placido premiato per Caravaggio

Il momento è solenne, quando si è in procinto di sapere se si è vincitori di un premio per il quale si è stati nominati: il volto è teso dalla concentrazione, l’animo colmo di trepidazione.

Non è però il caso di Michele Placido: l’attore e regista, infatti, era quasi sdraiato sulla poltrona quando Carlo Conti ha richiamato l’attenzione su di lui, ed aveva gli occhi chiusi. A molti è parso chiaro: con ogni probabilità l’attore stava dormendo, tanto che a sentire il suo nome è sobbalzato ed è sembrato non ricordare immediatamente perché fosse lì. Dopo un attimo si è alzato in piedi, stropicciandosi gli occhi come dopo un pisolino ristoratore.

Placido si è comunque ripreso in fretta, di modo da poter fare il suo discorso sul palco, nel corso del quale ha ringraziato il collega Marco Bellocchio: “Ringrazio il maestro Bellocchio mi ha insegnato a stare davanti e dietro la macchina da presa”.

Poi, rivolgendosi direttamente a Bellocchio: “È la verità Marco, lo sai. Abbiamo lavorato tanto insieme (…) Ringrazio il maestro Bellocchio, che mi ha insegnato a stare davanti e dietro la macchina da presa, Fabrizio Gifuni che ha fatto un gran bel discorso, e la Rai tutta. I miei figli? No, perché quelli si guardano le serie tv… Chissà, si guarderanno anche Caravaggio”.

Il film è stato anche premiato per scenografia, acconciatura, costumi, trucco e miglior attore protagonista.