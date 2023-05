Uomini e Donne, tremenda notizia: chiude il programma, l’ipotesi della rete sul dating show

Negli ultimi giorni si è tenuta quella che potrebbe essere una delle ultime registrazioni di Uomini e Donne. Il dating show condotto da Maria De Filippi, infatti, potrebbe chiudere in maniera anticipata rispetto alle edizioni precedenti. Nella puntata che andrà in onda l’11 maggio vedremo finalmente la scelta di Nicole, che sembra aver deciso tra i suoi corteggiatori. Non mancheranno, poi, altri colpi di scena nel trono over. L’appuntamento per i telespettatori è come sempre alle 14:45 su canale 5.

Uomini e Donne: puntata 11 maggio

L’esperienza di Nicole Santinelli al trono classico è ormai giunta al termine.

La tronista ha, infatti, compiuto la sua scelta tra i corteggiatori Carlo Alberto Mancini e Andrea Foriglio. Prima della scelta sono andate in onda le ultime due esterne con entrambi. Andrea ha portato Nicole a casa sua e le ha presentato la sorella. Carlo Alberto, invece, è rimasto in studio e le ha scritto una bellissima lettera nella quale le ha rivelato di provare dei sentimenti. Per quanto riguarda il momento della scelta, invece, il primo ad essere chiamato in studio è stato Andrea, al quale Nicole ha comunicato di non essere lui la sua scelta. Nicole ha poi parlato con Carlo e ha espresso il desiderio di voler lasciare il programma con lui e ha accettato.

Per quanto riguarda il trono over, invece, i telespettatori assisteranno all’ennesimo litigio tra Elio e Tina.

A scaturire la lite è stata Gemma che ha accusato Elio di aver pubblicato delle sue foto su WhatsApp. Tina interverrà sulla vicenda e comincerà a discutere pesantemente con il cavaliere campano. Anche in quest’occasione tra i due voleranno parole grosse.

Torna protagonista Riccardo Guarnieri

Il cavaliere si troverà al centro dello studio con Giusy, la dama che sta frequentando. I due sono usciti insieme, ma sembra che le cose non siano andate proprio come volevano e cominceranno a litigare anche in studio.

Terminata la lite decideranno di interrompere la frequentazione.