Oroscopo di Paolo Fox della settimana dal 15 al 21 maggio 2023: grandi novità in amore per un segno

Carissimi amanti dell’astrologia, eccoci pronti a svelare cosa riservano le stelle per tutti i segni zodiacali. Vuoi sapere se sarai fortunato oppure è meglio non uscire di casa? Allora continua nella lettura di questo articolo per conoscere l’Oroscopo del weekend del 9 e 10 maggio 2023: tutti i segni e le previsioni.

Ariete

Tutto sembra scorrere per il verso giusto ma non è il momento di abbassare la guardia, soprattutto se lavorate nel settore del commercio. Qualcosa potrebbe andare storto.

Toro

Siete pronti a passare un fine settimana all’insegna del divertimento? In questo caso mettete da parte la timidezza e lanciatevi!

Sarete l’anima della festa.

Gemelli

Non sempre avete ragione per cui cercate di non insistere in un’idea che ritenete valida soltanto voi. Alle volte bisogna ascoltare anche gli altri.

Cancro

Siete nel pieno della forza, questo vi permetterà di mostrare il lato migliore in tutti i settori della vita, specie in quello sentimentale.

Leone

Ultimamente siete un po’ troppo nervosi e ci rimette sempre il partner. Cercate di dimostrarvi più dolci e tolleranti altrimenti rischiate di trasformare una semplice incomprensione in un grande problema.

Vergine

Precisi e perfetti come sempre riuscirete a portare a termine un progetto al quale tenente molto.

Bilancia

Non siete nel pieno della forma, passate un po’ di tempo da soli, per capire quello di cui avete veramente bisogno.

Scorpione

È il momento giusto per iniziare un’attività sportiva perché avete energia da vendere.

Sagittario

Non siate timidi e dimostrate quanto tenete alla persona che vi sta accanto: di sicuro apprezzerà il vostro romanticismo.

Capricorno

Nel lavoro riuscirete a portare a raggiungere un obiettivo importante e questo verrà notato anche dai vostri superiori.

Acquario

Lasciate perdere tutte le chiacchiere che sentite in giro, molto spesso arrivano da persone invidiose che non accettano il vostro successo.

Pesci

Siete sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo: state tranquilli perché è dietro l’angolo!