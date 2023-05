Uomini e Donne, Elio insulta Tina e Gemma, la Dama: “Ti lancio una scarpa”, studio nel caos

Il 12 maggio è andata andrà in onda l’ultima puntata di Uomini e Donne, dopodiché, fino alla fine del mese ci sarà Uomini e Donne Story che racchiuderà in puntate singole il meglio della stagione dì 2022/2023. Ma come si concluderà il dating show? Quella del 12 maggio sarà ancora più emozionante del solito, merito anche della scelta di Nicole che lascerà tutti a bocca aperta. L’appuntamento con il dating show condotto da Maria De Filippi è come sempre alle 14:45 su canale 5.

Uomini e Donne: anticipazioni puntata 12 maggio

Ennesima lite tra Elio e Tina Cipollari

La puntata si aprirà come sempre con il trono over e l’inizio sarà piuttosto scoppiettante, in quanto si verificherà l’ennesima lite tra il cavaliere Elio e l’opinionista Tina Cipollari.

Tina per far dispetto ad Elio mangerà davanti a lui un panino con la ricotta, un alimento che Elio non può mangiare perché intollerante. Il cavaliere, poi, verrò difeso da Armando Incarnato. Elio, ormai infuriato, si scaglierà anche contro Gemma Galani, la quale però riuscirà a rispondere per le rime e lo minaccerà addirittura di lanciargli una scarpa. Una volta placata la situazione e arrivati al momento dei saluti, Tina confermerà la sua partecipazione anche alla prossima edizione, dopodiché saluterà tutti, tranne Elio.

La scelta di Nicole

Passando al tronco classico, invece, il momento più emozionante sarà rappresentato dalla scelta di Nicole.

La tronista ha preso questa decisione all’insaputa dei corteggiatori e in studio saranno presenti anche i genitori. Per prima cosa andranno in onda le esterne con i due corteggiatori Andrea e Carlo e con entrambi ci saranno dei baci sfuggenti. Arrivati al momento della scelta, sarà chiamato per prima Andrea al quale la tronista comunicherà di non essere lui la scelta, ma Andrea anziché essere dispiaciuto sembrerà quasi sollevato.

Dopodiché, entrerà in studio Carlo e sarà proprio lui la scelta di Nicole, spiazzando tutti. I due, dopo, faranno un ballo e si scambieranno un bacio.