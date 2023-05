Chiara Iezzi, chi è il misterioso ex marito Meir Cohen e perché si sono lasciati: cosa dice di lui

Chiara Iezzi è una delle due cantanti del gruppo formato con sua sorella Paola. Dopo un enorme successo che le ragazze sono riuscite a riscuotere da giovanissime, il gruppo sembrava essere scomparso nel nulla, fino all’apparizione all’ultimo Festival di Sanremo dove le ragazze si sono fatte valere. Su Paola e Chiara non si conoscono molte notizie riguardo la vita privata che non amano condividere. Di Chiara, però, sappiamo che è stata sposata.

Se vuoi sapere qualcosa di più prosegui nella lettura di questo articolo dove si parla di Chiara Iezzi: chi è l’ex marito della cantante.

Il matrimonio di Chiara Iezzi a Cipro: cerimonia riservatissima

Chiara Iezzi si è sposata nel 2014 con Meir Cohen.

Il rito civile si è svolto a Cipro e tra gli invitati non c’era nessuna persona importante del mondo dello spettacolo. In realtà è stata proprio Chiara a svelare alcuni particolari della cerimonia, dichiarando che non c’era proprio nessuno, solo gli sposi, l’officiante greco e due testimoni presi a caso.

Chiara ha anche confessato di non aver ingaggiato un fotografo per l’occasione ma di aver scattato foto “orrende” (come le ha definite) con il suo cellulare.

Un matrimonio durato poco

Dopo pochi anni, precisamente nel 2019, il matrimonio tra Paola e Meir è finito.

Chiara non ha dato grandi spiegazioni riguardo alla fine di questo amore ma ha comunque dichiarato di essere rimasta in buoni rapporti con Meir.

Un uomo con il quale ha collaborato in seguito ma solo per lavoro.

Chi è Meir Cohen, l’ex marito di Chiara

È molto difficile trovare delle informazioni su Meir, un uomo molto riservato. Di lui si sa solo che è di origine israeliana e forse è proprio questo il motivo per il quale sulla ex coppia non ci sono fotografie.

Chiara, in un’intervista a Vanity Fair, ha infatti detto che Meir è di religione ebraica e, secondo la religione ortodossa, dovrebbe sposare solo donne ebree.

La ragazza ha aggiunto che Meir ha sempre sofferto per questo ma non ne ha mai parlato con nessuno.