Mattia Zenzola è il vincitore di Amici 2023: tutto sul ballerino e sul dramma che ha vissuto prima del successo

Mattia è il nuovo vincitore di Amici di Maria De Filippi, il talent show tanto amato di Canale 5: ieri, domenica 14 Maggio 2023, finalmente ha potuto abbracciare e baciare la tanto attesa coppa che lo ha proclamato ballerino vittorioso di questa edizione.

Scopriamo insieme chi è Mattia Zenzola, il danzatore di latino americano che è riuscito a battere Angelina Mango, oltre ogni tipo di aspettativa.

Mattia Zenzola, dalla Puglia con furore

Mattia si forma nella scuola di Alberto Beto Perez, ballerino colombiano, coreografo fondatore della scuola Zumba Fitness: dopo aver vinto il campionato del mondo di latino americano a Bucarest, classificandosi al primo posto ai campionati italiani FIDS, riesce a entrare nella scuola di Amici nell’annata 2021-2022.

Dopo un infortunio, il danzatore deve a malincuore lasciare il programma proprio a pochi giorni dall’ingresso al serale, ma ottiene una seconda opportunità l’anno seguente grazie al suo docente di danza latino americana Raimondo Todaro, che gli concede un’ulteriore chance.

Mattia è il simbolo vivente del detto chi la dura la vince: dopo aver lottato per il suo banco per ben due anni consecutivi, con tanta tenacia e determinazione, riesce a vincere l’attuale edizione del talent show.

La sua storia all’interno del programma

Mattia si è distinto per un carattere sensibile, determinato e tenace, e per aver attraversato fasi altalenanti all’interno del suo percorso nel programma TV di Maria De Filippi.

Il ballerino stesso dichiara di essere cresciuto tra i banchi di Amici, e di aver imparato molto sia dal suo professore titolare Raimondo Todaro, che conosciamo già da Ballando con le Stelle, sia dalla professoressa di classico Alessandra Celentano, che ha accettato di seguire l’allievo per dargli maggior sicurezza e migliorare alcuni suoi difetti.

Inoltre, Mattia ha intrecciato una liaison con la ballerina Maddalena, finita a pochi giorni dalla finale: oggi come mai il vincitore di Amici desidera solo danzare, e lo mette al primo posto dei suoi obiettivi.

Noi gli auguriamo solo il meglio, e magari di vederlo l’anno prossimo tra i ballerini professionisti di Amici!