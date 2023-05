Paola e Chiara, la vita privata di Paola Iezzi: come ha conosciuto il marito Paolo Santambrogio

Di sicuro tutti conoscono il duo canoro formato dalle sorelle Paola e Chiara. Le ragazze, che da sempre amano cantare, sono state molto famose negli anni passati, il loro successo si era però eclissato. Ma da adesso le cose sono cambiate perché, la partecipazione delle sorelle al Festival di Sanremo ha riacceso le luci della ribalta. Ma conosciamo meglio Paola Iezzi: chi è il marito della cantante.

Un amore molto riservato per Paola Iezzi

Paola Iezzi è sempre stata una ragazza molto riservata al punto che i fans pensassero che fosse single. In realtà non è così. Paola, infatti ha un compagno dal 2007, conosciuto su un sito Internet: My Space.

Al tempo Paola stava vivendo un momento non troppo felice e si era riversata sul web, per conoscere gente nuova e uscire dalla sua quotidianità.

Proprio qui ha conosciuto Paolo che tutt’ora è il suo attuale compagno.

Paolo e Paola: una bella storia d’amore

Paola sta insieme a Paolo Santambrogio che nel mondo della fotografia è molto conosciuto. L’uomo, classe 1978, infatti, è uno dei fotografi più famosi che esistono in circolazione e la sua carriera è un susseguirsi di successi.

Paolo ha iniziato a lavorare per Vanity Fair collezionando un successo dopo l’altro.

Questo gli ha permesso di essere ingaggiato da brand importanti come Dolce e Gabbana, Gucci e Fendi. Il suo lavoro è inoltre molto apprezzato all’estero dove collabora con diverse riviste.



Grazie alla sua bravura, Paolo è riuscito a collaborare con grandi artisti musicali, producendo videomaker per i Maneskin.

La vita privata di Paola e Paolo

Sia Paola Iezzi che il suo compagno sono persone riservate e non amano mostrarsi in pubblico. Nei profili social della coppia, infatti, non ci sono molti scatti insieme, piuttosto i due preferiscono dare informazioni sui loro rispettivi lavori.



Nel profilo Instagram di Paolo, che vanta undicimila follower, è possibile vedere tutti i scatti ma poco su Paola.