Uomini e Donne, i troni più strani di questa edizione: dal “caso Aversano” ai mille dubbi di Lavinia Mauro

Non sono pochi i momenti ormai diventati iconici in questa edizione di Uomini e Donne, che fino all'ultimo ci sta tenendo con il fiato sospeso.

Nella puntata del 16 maggio 2023 di Uomini e Donne vedremo i momenti più belli del programma dall’inizio fino ad ora. La settimana scorsa infatti sono state mandate in onda le ultime registrazioni con la scelta di Nicole Santinelli e Luca Daffrè, si sono chiusi anche i momenti migliori del Trono Over con le scelte di chi ha deciso di abbandonare il programma e chi invece vedremo la prossima stagione che probabilmente inizierà a Settembre. Nel Trono Over non ci son state tantissime novità anche perché le coppie che hanno deciso di lasciare il programma l’hanno fatto in maniera semplice durante le varie registrazioni dimostrando che l’amore è il sentimento che trionfa sempre.

Protagonista anche Gemma che nell’ultimo puntata è stata diffidata da Elio poco prima che gli lanciasse una scarpa. L’uomo infatti prima di lasciare il programma si è sfogato non solo contro la dama torinese ma anche nei confronti degli opinionisti esprimendo il suo pensiero. Molto divertente la chiusa di Tina che chiede a Maria se saranno rinnovati per la prossima stagione.

Il Trono dei giovani

Nel Best of dedicato ai momenti più belli fin dall’inizio di questa stagione vedremo senza dubbio il Trono di Lavinia. Eterna indecisa la ragazza ha portato avanti i due tronisti a lungo fin quando finalmente è riuscita a fare chiarezza nei suoi sentimenti e sceglierne solo uno.

La sua scelta, appunto, una delle più sofferte dell’ultimo periodo, si è dimostrata in linea con i desideri dei fan.

Molto interessante anche la scelta dei colleghi maschi, invece per quanto riguarda Federica, la sua collega sul trono che ha deciso di abbandonare, i momenti migliori sono quelli passati con Riccardo, cavaliere che ha mostrato nei suoi interessi un forte sentimento. Tra i due però le cose non sono andate bene, infatti Federica ha messo subito in chiaro di non provare alcun interesse.

Alla fine, la ragazza ha preferito lasciare il programma e i corteggiatori arrivati per lei.