Isola dei Famosi, Cristina Scuccia e il gesto inaspettato: “Devo spogliarmi”, i naufraghi sconvolti

La metamorfosi di Suor Cristina in Cristina Scuccia e in seguito in naufraga dell’Isola dei Famosi continua ad emozionare il pubblico. Cristina Scuccia nelle ultime ore ha fatto un nuovo passo avanti nel suo processo di auto maturazione e nel suo modo di approcciarsi alla sua fisicità che, ovviamente, in Honduras si trova esposta a tante telecamere e ad un clima che invita a togliere veli -più di quanti lei non ne abbia già tolti.

Ha fatto il suo debutto a The Voice, come allieva di J-Ax, sfoderando un’ugola irresistibile che l’ha portata a vincere. Dopo la premiazione ed un percorso canoro condito di velo e devozione spirituale, invito anche il pubblico a recitare un Padre Nostro, davanti ad un sorpreso J-Ax preoccupato di “prendere fuoco”, come lui stesso disse al tempo.

Dopo The Voice, Suor Cristina pareva essere tornata ai voti, quando ha stupito tutti arrivando negli studi di Verissimo con i capelli sciolti, un tubino allegro e alcuna traccia di voti religiosi.

Cristina Scuccia in bikini, le immagini che hanno colpito il pubblico

Ha sorpreso comunque molto la conferma della sua partecipazione a L’isola dei Famosi, reality che prevede sempre una fisiologica liberazione dei costumi e un disinvolto scoprirsi per sopravvivere alle alte temperature -nonché per stare comodi dentro e fuori dall’acqua.

All’inizio, Scuccia ha sentenziato che non la si sarebbe mai vista in costume: il velo è stato tolto ma a quanto pare rimaneva un certo pudore.

Nel corso delle settimane l’ex suora sembra aver raggiunto una confidenza sempre maggiore con il proprio corpo e con i naufraghi in sua compagnia, fino ad oggi, quando ha deciso che era giunta l’ora di mostrare l’ombelico.

Niente più costume intero o canottiere per Cristina Scuccia, che finalmente accontenta Ilary Blais che, dall’inizio del programma, spingeva per uno sviluppo stilistico nel nome del due pezzi per l’ex suora: non era ancora però riuscita a convincerla.

Fino ad oggi.