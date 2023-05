Uomini e Donne, polemiche contro Nicole: cosa c’era tra lei e Carlo Alberto fuori dal dating show

Con la puntata di Uomini e Donne del 17 maggio si chiude la stagione del dating show più famoso di Mediaset per lasciare spazio al nuovo palinsesto estivo. Le ultime registrazioni sono state mandate in onda la scorsa settimana mostrando quelle che sono le scelte di Nicole e Luca, inoltre, sono stati mandati in onda gli ultimi spezzoni del Trono Over durante il quale Gemma si è dimostrata l’assoluta protagonista di questa edizione sopratutto durante i momenti più tesi. nell’ultima puntata infatti abbiamo visto Tina mangiare un panino con della ricotta di fronte a Elio, l’uomo infatti è intollerante a questo alimento e ha preso l’occasione come scusa per sfogarsi.

A questo punto il cavaliere ha iniziato a inveire anche nei confronti di Gemma, i due come vedremo nei Best of hanno avuto una relazione abbastanza importante anche se poi è finita male. Gemma, dovrebbe esserci anche durante la prossima registrazione della nuova edizione così come gli opinionisti che sono stati riconfermati in diretta.

Il Trono dei giovani

Il Trono Over mostrerà i Best of di questa edizione ma soprattutto le scelte sofferte dei tornisti della prima metà del programma. Per quanto riguarda invece gli ultimi protagonisti, sembra che il loro percorso sia stato più semplice e lineare, soprattutto per Luca, un ragazzo che ha sempre saputo fin dall’inizio quello che voleva.

Le centinaia di richieste per conoscerlo non lo hanno confuso affatto, difatti Federica la sua scelta è stata fin dall’inizio notata dal ragazzo che piano piano ha approfondito al sua conoscenza.

Come per Nicole, la sua scelta è stata molto romantica e interessante, coronando in maniera sincera un percorso pulito. Nicole invece ha scelto Carlo, anche la sua scelta sembrava abbastanza scontata nonostante la ragazza sia stata più volte criticata per avere già all’esterno una conoscenza in corso proprio con il ragazzo.

Vedremo nella prossima stagione se il sentimento ha resistito.