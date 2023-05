Uomini e Donne, chiuso il programma: il motivo di una decisione così drastica per il dating show di Maria de Filippi

Sappiamo ormai che il più famoso dating show di mediaset, Uomini e Donne, si è concluso anticipatamente la settimana scorsa. Tuttavia, Maria De Filippi ha deciso di non abbandonare gli spettatori più affezionati, proponendo Uomini e Donne Story con le puntate più travolgenti dell’anno scorso. Avventure romantiche, storie d’amore intriganti e protagonisti unici che hanno reso la stagione 2022 davvero magica.

Uomini e Donne: la puntata del 18 maggio 2023

Conclusa la stagione con il botto, non resta che attendere le nuove puntate con nuovi tronisti e dame in cerca del grande amore.

Come confermato anche dal palinsensto di Mediaset Infinity, Uomini e Donne Story andrà in onda per tutto il mese di maggio con qualche variazione per quanto riguarda gli orari.

Resta invariato l’orario di Beautiful mentre Terra Amara sarà trasmessa fino alle 15:35 a cui seguirà Uomini e Donne fino alle 16:52.

Grazie all’idea di Maria De Filippi avremo la possibilità di guardare alcune puntate dell’anno scorso con l’immancabile Tina Cipollari e la sua coinvolgente simpatia, esterne appassionate e la storia d’amore infinita tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri.

Ma perché Uomini e Donne chiude anticipatamente?

Che ci fossero dei cambiamenti lo si avvertiva già nell’aria, tanto che Maria De Filippi aveva chiesto ai tronisti e alle dame di affrettarsi con la loro scelta perché il programma sarebbe terminato la seconda settimana di maggio.

E infatti l’ultima puntata è stata davvero indimenticabile: non è mancata la diatriba tra Gemma, Tina e il cavaliere Elio con l’uscita della ricotta in studio. Anche Nicole rimarrà nella storia del programma, con la sua autenticità sarà riuscita a conquistarsi le simpatie di Tina Cipollari?

Dopo le vicende di quest’anno, ci auguriamo che settembre possa portare negli studi Mediaset una nuova ondata di energia positiva per tutti, con l’entrata di tronisti autentici e affascinanti e corteggiatori e dame sinceramente in cerca dell’amore vero.