Alessandra Fumagalli racconta cosa è successo con Luca Daffré: “Mi ha giudicato in tutto, mi sono sentita sbagliata”

Se le cose non sono andate bene nel poco tempo che Luca Daffré ed Alessandra Somensi Fumagalli hanno passato insieme, ma ora sono inaspettatamente e decisamente peggiorate.

Dopo alcune frecciatine lanciate dal tronista di Uomini e Donne ieri, quando ha dichiarato ufficialmente che tra loro era finita, ed alcuni gossip girati che volevano lei ancora interessata all’ex fidanzato, è arrivata Alessandra -in preda all’ira- a spiegare sui social cos’è successo: “Credo che sia arrivato il momento di farlo perché sta diventando tutto molto ridicolo e perché sto passando per la ragazza che non sono viste le segnalazioni insensate che stanno arrivando e vista la corda che lui sta dando a queste segnalazioni con commenti vari”.

A quanto pare non ci sarebbe stata una fase approfondita di conoscenza tra i due, anzi, ed il poco tempo trascorso insieme sarebbe stato decisamente sgradevole per la ragazza: “Da quando siamo usciti da quel programma io non ho avuto modo di passare del tempo con lui. Abbiamo passato insieme forse 8 ore ma in tutto ciò mi sono sentita sbagliata, inadatta, mi è sempre stato giudicato tutto, da com’ero vestita, gli occhiali che portavo, i capelli, davvero tutto molto brutto perché ti senti proprio di dire: “Scusa ma perché allora hai scelto me?” (…) Nelle relazioni non ci sa proprio fare ma niente, neanche lontanamente, non è pronto al dialogo, è più pronto al giudizio e non è possibile che dopo 8 ore tu mi vieni a dire che non so far parte del tuo mondo e non guardiamo la vita con gli stessi occhi…ma dopo 8 ore cosa vuoi sapere di una persona?”.

Anche se al momento ovviamente c’è del rancore per quanto accaduto, la giovane ha riflettuto sul fatto che alcuni segnali d’allarme c’erano stati: “Io non credo che le cose accadano per caso. Per quanto io possa rimanerci male io in fin dei conti potevo sapere che finiva così, perché dal momento in cui tu già mi confronti con le altre ragazze io capisco che non vado bene per te e che tu hai fatto quella scelta perché ti faceva bene farlo, anche se lui ha detto fino all’ultimo “no io non ci guadagno niente”.