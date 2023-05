Oroscopo di Paolo Fox del mese di giugno: quale sarà il segno più fortunato del mese

Grandi novità per l'Aquario, che è pronto a dare il benvenuto a grandissime novità. Altri segni invece dovranno attendere ancora un po' per una buona sorte.

Comincia ufficialmente l’estate tra poche settimane e le stelle sono pronte a regalare a qualche segno zodiacale un’estate da sogno che comincerà proprio con il piede giusto. Vediamo cosa ne pensa Paolo Fox.

Ariete

Il mese di giungo sarà per voi una vera scoperta, avrete modo di intensificare i sentimenti e troverete comprensione ed affetto dalle persone che vi stanno accanto.

Toro

Sarà un mese impegnativo dal punto di vista del lavoro, avrete dei problemi in ufficio con i colleghi ma nulla che non possa essere risolto in tranquillità. Verso la metà del mese farete un incontro importante.

Gemelli

Non ci saranno particolari novità a causa del vostra solita indecisione che vi impedisce di godervi al meglio questo periodo felice.

Cercate di uscire dalla vostra solita routine e fare nuove amicizie.

Cancro

Impegnatevi nell’ascoltare di più e parlare di meno, solo in questo modo riuscirete a comprendere al meglio quelli che vi stanno intorno.

Leone

Siete in un periodo un po’ difficile, il lavoro aumenta ma la vostra voglia di darvi da fare diminuisce. Attenzione alle parole, ultimamente state esagerano con i toni.

Vergine

Piano piano tutti i nodi vengono al pettine e anche voi avrete la giustizia che meritate.

Sarà un mese intenso in cui tirare le fila di tutto ciò che è stato seminato nel corso di queste ultime settimane.

Bilancia

Non siate timidi e impegnatevi in questa nuova conoscenza che sembra rendervi molto felici. Le cose belle arrivano se le ricercate, se rifuggite invece non troverete nulla.

Scorpione

Dal punto di vista sentimentale è arrivato il momento di concretizzare le relazioni di lungo periodo che vi danno felicità.

Sul lavoro invece c’è ancora molto da studiare per trovare una soluzione.

Sagittario

Attenti a tutto ciò che vi circonda vi godrete una vacanza davvero interessante che potrebbe svoltarvi la vita.

Le compagnie nuove non arrivano mai per caso.

Capricorno

Non siete stati fortunati in amore ma in amicizia siete i numeri uno. La vostra capacità di ascoltare vi rende consiglieri fedeli.

Aquario

La seconda metà del mese vi vedrà fiorire come mai prima d’ora. Approfittate di questo periodo per rendere unico il vostro futuro.

Pesci

Siete un po’ troppo impegnati, dovete stilare una lista delle priorità ed escludere quello che non vi apporta nulla.