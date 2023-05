Ignazio Boschetto, la terribile malattia che l’ha colpito: cosa sta ora e cosa gli ha provocato

Il cantante de Il Volo ha vissuto momenti molto difficili per via di una patologia che lo ha afflitto per lungo tempo e che gli ha creato molti problemi.

Ignazio Boschetto è uno dei tre componenti del progetto musicale Il Volo. Il tenore nato a Bologna e cresciuto in Sicilia si è fatto conoscere da ragazzino grazie al talent show Ti lascio una canzone, andato in onda su Rai 1. Insieme a lui, anche Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno dato vita a uno dei gruppi italiani più apprezzati a livello internazionale. Tuttavia, l’artista è costretto a convivere fin da piccolo con un problema di salute estremamente serio.

La malattia che ha colpito Ignazio Boschetto

Forse non tutti sanno che Ignazio Boschetto è nato con una particolare malformazione fisica.

Infatti, il tenore possiede un solo rene, anziché due. L’organo è comunque dalle dimensioni sufficienti per assolvere al meglio tutti i compiti per il quale è situato all’interno di ogni organismo umano. La cosiddetta agenesia, così come viene definita sotto l’aspetto puramente medico, non gli ha impedito di vivere un’esistenza meravigliosa.

Che cos’è l’agenesia e da cosa viene causata

Ad oggi, non si hanno ancora certezze in merito all’agenesia che ha colpito Ignazio fin dalla tenera età. Si tratta semplicemente della mancanza di un organo, dovuta a uno sviluppo embrionale diverso rispetto al solito e abbastanza anomalo.

Dovrebbe trattarsi di una malattia congenita, probabilmente non causata da alcun fattore ereditario. Ad ogni modo, la sua salute resta ottima e il ragazzo si sente benissimo, pronto ad affrontare altre avventure televisive e musicali.

I drammi familiari del tenore

Il cantante de Il Volo è stato comunque alle prese con altri problemi piuttosto gravi in famiglia. Infatti, sua madre Caterina è stata alle prese con un tumore e ha dovuto combattere molto prima di ritrovare la propria perfetta forma fisica. Ancora peggio è andata al padre Vito, che il 28 febbraio 2021 è tragicamente scomparso poco prima che Ignazio Boschetto partecipasse al Festival di Sanremo insieme ai suoi due colleghi.

Nonostante ciò, il tenore ha voluto comunque rispettare gli impegni presi in precedenza.