Oroscopo di paolo Fox per la settimana dal 22 al 28 maggio 2023: tutti i segni e le previsioni

Arrivano le previsioni per i 12 segni zodiacali per la settimana dal 22 al 28 maggio 2023: quali saranno i segni più fortunati.

Ariete

Una settimana interessante sotto diversi punti di vista. Chiarirete i problemi di coppia grazie alla vostra capacità di mediare senza imporvi mai.

Toro

Non ci sono difficoltà che voi non riusciate a superare. Grazie al vostro carattere grintoso siete le uniche persone in ufficio a non farvi mettere i piedi in testa.

Gemelli

Impegnati come non mai state dimostrando di saper lavorare sodo per raggiungere i vostri obiettivi. Non dovete fare altro che conquistare il successo con attenzione.

Cancro

Non lasciatevi influenzare dal periodo negativo ma continuate sulla vostra strada. Solo in questo modo riuscire presto ad ottenere la promozione che tanto desiderate.

Leone

Caparbi ma maleducati, in questa settimana troverete chi non ve le manderà a dire. Ultimamente i vostri toni troppo esagerati vi stanno mettendo sotto una cattiva luce.

Vergine

Chi vi sta intorno vi sostiene ad ogni passo aiutandovi nella buona o nella cattiva sorte. Adesso però siete voi a dover sfruttare il periodo propizio per portare a casa risultati sicuri.

Bilancia

Non lasciatevi mettere i piedi in testa dagli altri, fate vedere il carattere e tirate fuori la grinta. In ufficio sarà necessario alzare la voce per far valere la vostra opinione.

Scorpione

Non siete gli unici ad attraversare un periodo negativo, l’umore altalenante un po’ come il meteo vi sta rendendo la vita impossibile. Inutile sbattere la testa al muro, il peggio ormai è passato.

Sagittario

Non c’è modo di comunicare con voi se non utilizzando la vostra stessa lingua, ultimamente però state abusando un po’ dei piaceri della tavola e il vostro fisico ne risente. Attenzione l’estate è alle porte.

Capricorno

In amor vince chi fugge, questo detto però non vale nel vostro caso. Cercate di essere più presenti.

Aquario

Comunicazione ed empatia sono le caratteristiche più importanti del vostro carattere.

Tiratele fuori in questa settimana e medierete un importante litigio.

Pesci

Attenti perché il vostro futuro dipende da quello che farete in questa settimana, coltivate i vostri sogni.