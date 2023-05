Belen-De Martino in crisi? Arriva tutta la verità sulle voci di rottura dei giorni scorsi

Arriva l'estate e, immancabile come l'innalzamento delle temperature, giunge la crisi stagionale nella coppia formata da Belen Rodriguez e De Martino. Cosa sta succedendo davvero.

La crisi coniugale Belen-De Martino è come il tubino nero: va bene per tutte le stagioni. Periodicamente dunque accade che Belen Rodriguez e Stefano De Martino appaiano distanti -poco importa se sia vero o falsa realtà indotta dai meccanismi social- ed i gossipari cavalcano il fenomeno.

Non aiuta il fatto che la coppia sia già scoppiata e si sia ricongiunta tante di quelle volte da far girare la testa ai paparazzi, che ormai non sanno più se vale più la pena fotografarli insieme o distanti.

Questa volta il gossip sulla crisi nasce da una certa lontananza sui social e dal fatto che da alcune settimane i due non compaiono insieme sui social, e soprattutto la conduttrice pubblica frasi misteriose e dal significato difficile da decodificare.

Amedeo Venza e Deianira Marzano, sentinelle del gossip, che hanno subito parlato di crisi tra i due, naturalmente augurandosi che, se la cosa fosse vera, l’incubo finisca in breve tempo. D’altronde, se la crisi tra i Rodriguez–De Martino è prevedibile, la pace lo è ancora di più.

Oggi, oltretutto, Deianira Marzano ha anche riportato un rumor fornito da una sua follower che lavora in aeroporto che avrebbe sentito Stefano De Martino, davanti a lei, parlare al telefono con Belen e dirle: “Sto prendendo l’aereo adesso, amore”.

Parole che fanno pensare ad una rappacificazione forse già avvenuta -o ad una crisi mai esistita. Sempre se si trattava di Belen al telefono…