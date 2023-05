Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, lui rivela: “Un altro dopo pochi giorni dalla rottura, forse anche prima”

La storia d’amore di Manila Nazzaro e Lorenzo Amoroso sembrava inscalfibile: insieme i due avevano superato le tentazioni di Temptation Island -la coppia era stata pressoché l’unica, nella storia del programma, a non avere alcun tratto palesemente tossico- e il dolore enorme di un aborto spontaneo all’inizio di una gravidanza desiderata.

Nonostante ciò la coppia si è lasciata, tra qualche iniziale tentativo di smentita, nei primi mesi dell’anno. Ora Lorenzo Amoroso deve aver deciso che i tempi erano maturi per togliersi i sassolini della scarpa che spesso sedimentano sotto le piante di piedi a cui hanno spezzato il cuore.

A quanto pare Manila Nazzaro, secondo quanto riportato da Amoroso, non avrebbe investito quanto era lecito fare per risolvere. Problemi di coppia. Lo racconta l’ex calciatore in una diretta insieme a Biagio D’Anelli: “Vengono dette cose brutte e direi anche in maniera di vigliaccheria esagerata. Non è giusto, le storie iniziano e finiscono. Quando le cose non vanno bene, l’amore si vede nelle difficoltà. E’ troppo facile girarsi e andare via quando le cose non vanno bene. Se scappi non è un problema d’amore, è un problema tuo”.

Amoroso ritiene che le scarse energie investite dalla Nazzaro trovino la loro ragione in un legame che l’ex Miss Italia avrebbe stretto alla fine della loro storia: “Dopo pochissimi giorni che avevamo rotto -probabilmente già prima mi viene da pensare- si frequentava già con un altro.

Ci sono le prove”. I due stavano insieme da 6 anni e mezzo ed ora lei avrebbe un altro uomo. A parlare dell’identità del misterioso nuovo compagno è Deianira Marzano che ha pubblicato un commento spifferato che forse l’uomo del mistero è un ballerino di Ballando con le Stelle. Nessuno ha ancora confermato questa teoria. Manila Nazzaro, per ora, non ha ancora risposto alle critiche ed insinuazioni del compagno.